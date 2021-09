Sara Kulka offenbart Alkoholproblem - «Ich wollte mich betäuben und meinem Leben entfliehen»

1 / 8 Am Dienstag und Mittwoch äusserte sich das Model Sara Kulka (31) auf Instagram zu ihren Alkoholproblemen im vergangen Jahr. Instagram/sarakulka_ Die Ex-GNTM-Kandidatin habe aufgrund ihrer Depressionen zeitweise fast täglich Alkohol konsumiert. «Und ich rede nicht nur von einem Bier am Tag, ich rede von drei, vier Bier, ich rede von einer ganzen Flasche Wein, einer Flasche Sekt», so das Model. Instagram/sarakulka_ Mit dem Alkohol habe sie sich betäuben und ihrem Leben entfliehen wollen. Ihre psychischen Probleme und ihre Panikattacken seien der Grund für ihren Drang nach Alkohol gewesen. Instagram/sarakulka_

Darum gehts Im vergangenen Jahr habe sie fast täglich Alkohol konsumiert, erzählte Reality-TV-Star Sara Kulka (31) am Mittwoch auf Instagram.

Der Auslöser für ihre Trinkgewohnheiten seien ihre Panikattacken und Depressionen gewesen. Der Alkohol habe ihr als Betäubungsmittel gedient.

Mitte Juli liess sich das Model dann in eine psychiatrische Klinik einweisen. Seither trinke sie keinen Tropfen Alkohol mehr, so die Ex-GNTM-Kandidatin.

Eigentlich sollte Alkohol ein Genussmittel sein. Für Reality-TV-Star Sara Kulka war es allerdings alles andere als das. Sie nutzte den Alkohol bewusst als Betäubungsmittel für ihre Sorgen, wie die 31-jährige Mutter am Mittwoch ihren Fans auf Instagram mitteilte. «Ich wollte mich betäuben und meinem Leben entfliehen, aber das ist absolut falsch gewesen», so die Ex-GNTM-Kandidatin.

Der Alkohol sei im vergangenen Jahr ein fester Bestandteil ihres Alltags gewesen. Drei- bis fünfmal in der Woche habe sie getrunken. «Und ich rede nicht nur von einem Bier am Tag, ich rede von drei, vier Bier, ich rede von einer ganzen Flasche Wein, einer Flasche Sekt», so das Model. Der Auslöser für ihren Drang nach Alkohol seien ihre Panikattacken und Depressionen gewesen. Der Alkohol habe sie von ihren Gedanken befreien sollen. Als süchtig wolle sie sich selber zwar nicht beschreiben, so das Model, doch: «Seit ich aus der Klinik raus bin, verzichte ich komplett auf Alkohol.»

«Heute geht es mir gut»

Mitte Juli hatte sich Sara selbst in eine psychiatrische Klinik eingewiesen. Vier Wochen hat sich die zweifache Mutter dort therapieren lassen, um ihre Depressionen zu behandeln. «Heute geht es mir besser, weil mir die Klinik geholfen hat, und weil ich jetzt bewusst auf Alkohol verzichte», so das Model. Depressive Phasen habe sie allerdings immer noch. «Es gibt immer wieder Momente, wo ich im Bett liege, keine Kraft habe und zu nichts in der Lage bin.»

Über ihre psychischen Probleme zu sprechen scheint Sara ein wichtiges Anliegen zu sein. So erzählte sie Mitte August in einem Interview mit RTL, weshalb sie in der Klinik war und wie schlecht es ihr seit Monaten gehe. Umso erfreulicher dürfte es jetzt auch für ihre Followerinnen und Follower sein, dass sie wieder lächeln kann. Auf Instagram sagte sie am Mittwoch: «Vor vier Monaten hätte ich nicht gedacht, dass ich das je wieder sagen würde, doch: Heute geht es mir wirklich gut.»

Hast du oder hat jemand, den du kennst, Probleme mit Alkohol? Hier findest du Hilfe: Sucht Schweiz, Tel. 0800 104 104 Safezone.ch, anonyme Onlineberatung bei Suchtfragen Feel-ok, Inf ormationen für Jugendliche My Drink Control, S elbsttest Mamatrinkt.ch Papatrinkt.ch