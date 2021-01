… seine Impfung im Thurgau: «Ich fragte in meiner Firma, ob es eine Möglichkeit gibt, sich hier legal impfen zu lassen. Dann kam die Idee mit den Testimpfungen im Kanton Thurgau auf. Das war ein Fehler, aber es war legal.»

… seine Motivation, sich in der Schweiz impfen zu lassen: «In Südafrika gibt es fast keinen Impfstoff. Darum wollte ich mich dort nicht impfen lassen, damit es nicht heisst, ich dränge mich vor und kaufe die Impfung.»

… die Frage, ob er sich schuldig fühle, in der Schweiz eine Vorzugsimpfung erhalten zu haben: «Ich bin seit 31 Jahren in der Schweiz, zahle meine Steuern und meine Krankenkasse hier. Wir haben auch den Hauptsitz unserer Firma Richemont von Zug nach Genf verlegt.»

… seine Reise in die Schweiz: «Nachdem ich am 23. Dezember in Genf angekommen bin, bin ich sofort in Quarantäne gegangen. Ausser den drei Angestellten in meinem Haus, denen ich nie näher als zwei Meter kam, habe ich bis zu meiner Impfung am 11. Januar niemanden getroffen.»

… seine Vorbildfunktion als Präsident von Richemont: «Im November und im Dezember letzten Jahres gab es noch sehr viele Impfskeptiker. Aber wir leben in einer freien Gesellschaft, wir können das Impfen nicht befehlen. Wir von Richemont haben 9000 Angestellte in der Schweiz, plus 5000 weitere, die uns zuliefern. Unsere Personalabteilung hat vorgeschlagen, dass wir Führungskräfte ein Beispiel geben und uns so bald wie möglich impfen lassen sollen, damit die Leute keine Angst mehr haben. Es ist verrückt, es gibt so viele Impfskeptiker.»