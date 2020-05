«Bachelorette»-Treffen artete aus

Das sagen die Kandidaten zur illegalen Massenparty

Gleich mehrmals musste die Polizei in der Nacht auf Donnerstag wegen einer illegalen Party mit über 100 Menschen ausrücken. Einberufen wurde die Party durch einen Whatsapp-Chat von «Bachelor»- und «Bachelorette»-Protagonisten.

Es hätte bloss ein Treffen von etwa 25 aktuellen und ehemaligen «Bachelorette»- und «Bachelor»-Protagonisten werden sollen. Dafür wurde eigens ein Whatsapp-Chat von einer ehemaligen Kandidatin einberufen. Die Chat-Gruppe wurde aber immer grösser: Am Ende artete das Treffen im Hürstwald in Zürich Affoltern in eine illegale Massenparty mit über 100 Leuten aus.