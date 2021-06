Anna Rossinelli bei 20-Minuten-Radio - «Ich wollte mit einer Frau arbeiten»

«Sie war Kellnerin, Fachfrau für Behindertenbetreuung, Unterwäschemodel, sie hat die Musikschule in Basel abgeschlossen, ein halbes Jahr in New York gelebt, einen Badi-Kiosk betrieben, war Coach bei ‹The Voice of Switzerland› – es ist Anna Rossinelli» – Moes Ankündigung seines «Supreme Show»-Gasts nimmts vorweg: Der Moderator ist Fan.