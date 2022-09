10 Jahre Tinder : Die besten Dates der Community

«Ich habe beim Fernsehen um seine Hand angehalten»

Jay M. (26) und Ricky W. (26) aus Basel: «Ich war gerade mal zwei Tage auf Tinder, bis mir Rickys Profil ins Auge sprang: Es enthielt den Anfang einer selbst geschriebenen Geschichte. Ich war neugierig, wollte wissen, wie sie weiterging und wischte nach rechts. Wir matchten. Zwei Wochen schrieben wir, bevor wir uns im Kino auf ein Date trafen. Wir waren beide super nervös und konnten uns kaum auf den Film konzentrieren. Nochmal zwei Wochen später trafen wir uns darauf am Mittelalterfest in Weil am Rhein, wo wir ein Paar wurden. Das ist nun vier Jahre her. Vor einem Jahr habe ich um seine Hand angehalten – ganz spontan, als wir eine Fernsehsendung zu Hochzeiten schauten.»