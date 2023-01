Riehen BS: «Ich wollte nicht, dass es auf die Strasse rennt»

Das weisse Tier lebt in der Region Riehen BS und wird immer wieder von News-Scout fotografiert, wie hier im Dezember 2022. Wildhüter Walo Stiegeler appelliert: «Die Tiere sollten in Ruhe gelassen werden. Die Wege dürfen von Passantinnen und Passanten nicht verlassen werden.»

Weisse Rehe sind sehr selten. In Riehen bei Basel wird immer wieder mal eines gesichtet. Das Albino-Kitz ist inzwischen wieder in Sicherheit.

«Ich musste zwei Mal hinschauen», sagt ein News-Scout, dem es am frühen Dienstagnachmittag gelungen ist, in Riehen BS ein weisses Reh zu fotografieren. Er habe das Bild von seinem Balkon aus geschossen. «Zwischen mir und dem Reh waren fünf Meter Luftlinie», schildert er. Es habe einen verwirrten Eindruck gemacht, da es sich auf dem eingezäunten Gartengrundstück eines Schulhauses aufhielt. «Es wollte weg und sprang ein paar Mal gegen den Zaun.»

«Lasst dem weissen Reh seine Ruhe»

Dass das Reh mehrfach gegen den Zaun gesprungen sei, sei sehr gefährlich. «Am Schluss rennt es auf die Strasse, wird angefahren oder verletzt sich am Hag. Uns bleibt dann nichts anderes übrig, als das Tier zu erlösen und zu schiessen», ordnet Stiegeler ein. So weit kam es nicht. Das Reh konnte inzwischen in Sicherheit gebracht werden und sei wohlauf, war am Donnerstag zu erfahren.