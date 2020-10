Serie sexualisierte Gewalt«Ich wollte nur, dass es vorbeigeht, also hielt ich still»

«Wir haben uns online kennen gelernt , ich war damals 14. Er sagte mir, er sei 16. Später erfuhr ich, dass er bereits 23 Jahre alt war. Ich traf ihn in einer Stadt, mich begleitete eine Freundin. Ich fühlte mich wohl in seiner Gegenwart, also sagte ich meiner Freundin, dass ich gerne alleine mit ihm sei. Er fing an mich zu küssen und anzufassen, da sagte ich ihm, er solle aufhören. Das tat er dann auch. Darauf vertraute ich ihm. Er hatte ja auf mein Nein gehört. Aber im N achhinein denke ich, dass er nur aufgehört hat, weil es in der Nähe andere Leute gab .