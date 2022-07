Stein AG: «Ich wollte über die Strasse und dann sah ich die Leitplanke»

In der Fricktaler Gemeinde Stein führte ein Fussgängerübergang direkt in eine Leitplanke.

«Ich wollte über die Strasse und dann sah ich die Leitplanke», wundert sich ein News-Scout aus Stein AG. Die frisch montierte Leitplanke auf der Münchwilerstrasse in der Fricktaler Gemeinde scheint am Ende des Zebrastreifens falsch platziert. Oder sollte der Fussgängerübergang etwa gar nicht da sein?

Bevölkerung kritisierte gefährlichen Übergang

Tatsächlich solle der Zebrastreifen aufgehoben werden, wie André Müller von Bau und Planung Stein bestätigt. «Die Bevölkerung empfindet die Stelle ohnehin als zu gefährlich und hat an einer Gemeindeversammlung angeregt, die Situation zu entschärfen», sagt er. Darum werde der Übergang entfernt. In der Nähe gebe es zwei weitere, die gut genutzt würden.

Laut Müller war es aber nicht möglich, gleichzeitig die Leitplanke zu montieren und die Markierung zu entfernen. Darum bestehe diese Woche, seit Dienstag und längstens bis Freitag, diese kuriose Situation. Auf der Seite des Sportplatzweges sei am Mittwoch ein Blumentopf hingestellt worden, um die Passantinnen und Passanten am Betreten des Strassenraumes zu hindern. Bei Fragen dürfe man sich gerne direkt an Bau und Planung wenden. «Wir beissen nicht», merkt er an. Zudem habe die Gemeinde Stein in den sozialen Medien vorgängig über die Massnahmen informiert.