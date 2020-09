1 / 12 Die Luzerner Rapperin Loredana ist nach einer eineinhalbwöchigen Pause back auf Instagram. Instagram/loredana Mit diesen kryptischen Worten meldete sie sich zurück. Instagram/loredana Ausserdem teaste sie Neuigkeiten an. Instagram/loredana

Darum gehts Vorletzte Woche hat die Luzerner Rapperin Loredana ihren Instagram-Account deaktiviert.

Nun ist sie zurück – mit nur einem Post und einer kryptischen Aussage.

Zudem kündigt sie ihr zweites Album an.

Vorletzte Woche hat die Luzerner Rapperin Loredana ihr Instagram-Profil unangekündigt deaktiviert. Nun ist der Deutschrap-Star zurück. Fast alle alten Beiträge sind weg, nur einer war noch auf ihrem Account vorzufinden. Der Post stammt vom Juni und führt ihre Tourdaten für 2021 auf.

Neue Infos gabs aber in ihrer Instagram-Story. «Ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen», schreibt die 25-Jährige dort. Zwei Stunden später kündigte sie über das Insta-Profil der Spotify-Hip-Hop-Playlist Modus Mio ihr zweites Album an und enthüllt dabei bereits das Cover der Platte, die den Titel «Medusa» trägt.

«King Lori ist back und verteidigt ihren Thron. Am 11. Dezember erscheint endlich ihr neues Album #Medusa! Das Cover gibts zuerst bei uns zu sehen», heisst es im Post.

Am Montagabend legte die Rapperin dann mit einem eigenen Upload nach (hier unten). Es ist ein Mini-Teaser zur neuen Platte, zu dem sie nochmals schreibt: «Ich wollte was sagen, aber durfte nichts erzählen.» Und führt dann aus: «Dieser Satz ist nicht nur eine Line, sondern die Beschreibung meines Lebens in den letzten 18 Monaten. Hört euch die Musik an und ihr werdet meine Geschichte verstehen.» Alright.

Die Leute reagieren wütend

Instagram-Userinnen und -User reagieren bisher mehrheitlich negativ auf die News. Nebst dem Hashtag #BoycottLoredana, der seit Juli kursiert, finden sich auch zahlreiche kritische Kommentare unter dem Beitrag. Viele davon thematisieren wie gewohnt den laufenden Prozess gegen Loredana im Fall Petra Z. (siehe Infobox).

Ein User etwa schreibt: «Was für ein Thron? Sie sollte lieber das Geld an Petra zurückzahlen.» In einem weiteren Kommentar heisst es: «Alle haben darauf gewartet, dass sie sich zur Petra-Sache äussert. Und die Alte kündigt ein Album an, um schön wieder Geld einzusacken und diese negative Presse auszunutzen. Ich hab keine Worte, wie kann man sie (bloss) unterstützen?»

Worüber wollte sie wirklich sprechen?

Ob Loredanas Aussage, sie habe nichts erzählen dürfen, sich tatsächlich (nur) auf ihr neues Album bezieht, ist unklar. Denkbar wäre auch, dass sie damit den Fall Petra Z. meint. Die Ermittlungen wegen Betrugs laufen noch, das Urteil ist hängig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nachdem Petra Z. Anfang Juli öffentlich über ihre finanziellen Schwierigkeiten gesprochen hatte, mit denen sie sich seit dem Betrugsfall angeblich konfrontiert sieht, verschärfte sich die Kritik gegen Loredana. Die Rapperin wurde daraufhin stiller in den sozialen Medien.