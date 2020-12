«Ich wollte wissen, ob mein Partner Schulden hat»

Für sie war klar: «Bevor wir zusammenziehen, will ich über die finanzielle Situation meines Partners Bescheid wissen.»(Symbolbild)

Schweizer sprechen nicht gern übers Geld? Zumindest in Beziehungen scheint dieses Klischee nicht zuzutreffen. In einer Studie der Bank Cler geben 96 Prozent der befragten Personen an, dass es ihnen wichtig sei, einen Partner zu haben, der seine Finanzen im Griff habe.