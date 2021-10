Erkan eckt bei 20-Minuten-Community an - «Ich wünsche dem neuen Bachelor ein Bügeleisen»

Erkan über sich als d er Bachelor: « Ich bin recht tollpatschig und amüsant. Die Staffel hat es in sich und sie ist ander s als alles B isherige. Im positiven Sinne. »

Am Montag stellte er sich seinem ersten Interview mit 20 Minuten und verriet, was er über Tinder, Sex und Familienplanung denkt. Dabei kamen nicht alle Antworten bei der Community gut an…

Seine Antworten kommen nicht bei allen Leserinnen und Lesern gut an. Die witzigsten und beliebtesten Community-Kommentare haben wir hier für dich zusammengefasst.

Am Montag gab der Bachelor sein erstes 20-Minuten-Interview.

In seiner neuen Funktion als 3+-Rosenkavalier stellte sich Erkan Akyol am Montag erstmals einem Interview mit 20 Minuten. Darin offenbarte der 29-jährige Winterthurer, wie eine Frau ihn erobern kann («Indem sie so ist, wie sie ist und sich nicht verstellt»), wieso seine letzte Beziehung zu Ende ging («Meine Ex-Freundin hat mir Geld gestohlen») und woher er die Inspiration für seine poetischen Texte nimmt («Aus der Trauer oder wenn ich mich schlecht fühle. Dann sprudeln die Wörter heraus, insbesondere bei Liebeskummer»).