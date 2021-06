Erwartungen von Communitys - «Ich wünsche mir, dass weitere Kriege vermieden würden»

1 / 8 Zusammen in Genf. US-Präsident Joe Biden und der russische Präsident Wladimir Putin haben sich am Mittwoch getroffen. AFP Die Erwartungshaltung an das Treffen ist aber tief. AFP Schweiz-Amerika Doppelbürgerin Lara glaubt nicht, dass allzu viel herausspringen wird. «Das Treffen finde ich aber gut, denn grundsätzlich sind jegliche Formen von Dialog zwischen Russland und Amerika begrüssenswert.» privat

Darum gehts Am Mittwoch sind US-Präsident Biden und der russische Präsident Putin in Genf aufeinander getroffen.

Schweiz-Russen und Schweiz-Amerikaner erzählen, was sie vom Staatstreffen erwarten.

«Mein Wunsch an das Treffen wäre, dass in Zukunft weitere Kriege vermieden werden könnten», sagt Ex-Snowboard-Profi Iouri Podladtchikov.

«Ich glaube nicht, dass viel aus dem Treffen herauskommen wird», sagt der Schweiz-Amerikaner Vicente.

Genf wurde zum Mittelpunkt der amerikanisch-russischen Beziehungen. Am Mittwochnachmittag schüttelten sich US-Präsident Joe Biden und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin die Hände und begaben sich in die Villa la Grange zu mehrstündigen Verhandlungen. Gespannt blickten auch die amerikanische und die russische Community in der Schweiz auf das Gipfeltreffen ihrer jeweiligen Landesvertreter hinter verschlossenen Türen. Während sich einige vom Treffen viel versprechen, machen sich andere wenige Hoffnungen.

Iouri Podladtchikov(32), Schweiz-Russe, ehemaliger Snowboard-Profi: «Ich wünsche mir, dass Krieg in Zukunft vermieden wird»

«Es geht um viel in diesem Treffen. Dass Putin in die Schweiz kommt, um Biden zu treffen, ist ein positives Zeichen für die ganze Welt. Für mich zeigt es, dass er offen ist, mit Amerika zusammen zu arbeiten. Ich denke, in der Beziehung zwischen Russland und Amerika gibt es immer noch viele Probleme.

Die Wahrnehmung der Russen seitens der Amerikaner ist ziemlich verzerrt. Das fiel mir auf, als ich in den USA studierte. Russland wird oft als Feindbild der Amerikaner dargestellt. Das gleiche erlebe ich aber auch in Russland, wenn ich meine Familie besuche oder russisches Fernsehen schaue. Schlussendlich wäre es schön, wenn die beiden Länder näher zusammenrücken könnten, um in Zukunft weitere Kriege vermeiden zu können. Das wäre mein Wunsch an das Treffen in Genf.»

Vladi (57), Schweiz-Russe, Musiker: «Wir werden oft als die Bösen dargestellt»

«Ich habe viele Hoffnungen an das Treffen und kann mir gut vorstellen, dass die beiden Länder auf politischer Ebene jetzt näher zusammenrücken. Doch die Situation ist angespannt, es fühlt sich manchmal an, wie im kalten Krieg. Das muss endlich vorbei sein.

Immer wenn etwas passiert zwischen den beiden Ländern ist Russland schuld, wir werden oft als die Bösen dargestellt, was ich nicht fair finde. In Genf könnte man zusammen etwas erreichen. Das würde sicherlich auf die ganze Welt einen positiven Einfluss haben.»

Vicente (31), Schweiz-Amerikaner, Videoproduzent: «Biden kann nichts gegen Putin machen»

«Ich glaube nicht, dass viel aus dem Treffen herauskommen wird. Biden ist nicht als ‹strong man› bekannt und wirkt eher passiv. Gegen Putin kann er nicht viel machen. Das Problem an der Diskussion zwischen Biden und Putin ist, dass Putin möglichst lange an der Macht sein will. Biden kann dagegen schlicht nichts machen.

Biden wird Putin wohl auch auf den Fall Nawalny ansprechen, was Putin schlicht ignorieren und einen Gegenangriff starten wird. Etwa dass Amerika viele Drohnenangriffe in Syrien macht. Auch die Schweiz hat darauf keinen Einfluss. Wir können uns glücklich schätzen, dass das Treffen in Genf stattfindet, denn das bringt dem Land einen guten Ruf.»

Lara (26), Schweizer-Amerikanerin, Studentin: «Es herrscht eine Westen gegen Osten Mentalität»

Ich wohne in der Innenstadt von Genf und es wimmelte hier nur so von Polizisten. Am Mittwoch fuhren auch keine Trams mehr, der Verkehr wurde angehalten und auch Fahrradfahren war nicht mehr erlaubt. Das Treffen finde ich aber gut, denn grundsätzlich sind jegliche Formen von Dialog zwischen Russland und Amerika begrüssenswert.

Ich habe aber nicht allzu grosse Erwartungen, dass wirklich etwas herauskommt beim Treffen, das die USA und Russland näher zusammenbringt. Nichtsdestotrotz ist es ein wichtiger Annäherungsschritt der beiden Staaten der potentiell bedeutungsvolle Entwicklungen ins Rollen bringen kann. In Amerika ist die Sicht auf Russland gespalten. Die Polarisierung von Osten und Westen ist immer noch spürbar in den USA, jedoch kommt dies sehr auf den Kontext drauf an.»