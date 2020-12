Als Seth Watter am Dienstag zu seinem Velo kam, fand er nur noch Teile davon vor. Er geht davon aus, dass Diebe am Werk waren.

1 / 4 Von diesem Velo ist nicht mehr viel übrig. Der Besitzer geht davon aus, dass es von Dieben ausgeschlachtet wurde. zvg Beide Räder fehlten, wie auch Gabel und Lenkstange. zvg Zudem haben die Täter die Bremskabel durchtrennt, weshalb die fehlenden Teile nicht einfach ersetzt werden können. zvg

Darum gehts Ein Velobesitzer fand am Dienstag nur noch Teile seines Velos vor.

Im Kanton Basel-Stadt werden viele Velos gestohlen, meist jedoch am Stück.

Die Diebe könnten es auf die Komponenten abgesehen haben.

«Ich war völlig entsetzt», beschreibt Seth Watter seine Gefühlslage, als er am Dienstag, zwei Tage nachdem er es abgestellt hatte, sein Velo demontiert in einer Quartierstrasse in Basel vorfand. Auf einem Foto ist zu sehen, dass beide Räder, die Gabel und die Lenkstange entfernt wurden. «Sie haben sogar die Bremskabel durchgeschnitten», so Watter. Einzig übrig blieb ihm der angekettete Rahmen und der Sattel. «Ich wünsche mir fast, sie hätten es einfach ganz mitgenommen», sagt er.

«So etwas habe ich noch nie gesehen», sagt Watter. Er geht davon aus, dass Diebe sein Velo ausgeschlachtet haben, und hat Anzeige erstattet. Das Velo sei ihm bereits einmal gestohlen worden, doch da habe er es in der Nähe gefunden und es seither sicher abgeschlossen. Im Haus konnte er es nicht abstellen, weil das der Vermieter nicht erlaubt habe. Und die Wohnung sei auch keine Option gewesen, weil er Angst gehabt habe, dass sich seine kleine Tochter beim Spielen daran verletzen würde.

1000 Velos in fünf Monaten

«Wir wissen, dass es das gibt», sagt Toprak Yerguz, Sprecher des Justiz- und Sicherheitsdepartements Basel-Stadt, auf Anfrage von 20 Minuten. Ob es sich beim Ausschlachten von Velos um ein grösseres Phänomen handelt, könne er nicht sagen. Die Polizei empfehle, nicht nur den Rahmen, sondern auch ein Rad abzuschliessen, und zwar auf den signalisierten Veloabstellflächen.

Tatsächlich verschwinden in Basel zahlreiche Velos. Gemäss einem Bericht des «Regionaljournals» von SRF waren es zwischen Januar und Mai 2019 über 1000 Velos, die im Kanton Basel-Stadt gestohlen wurden. Zwischen dem 1. Januar 2015 und dem 31. Mai 2019 sind es gemäss Daten des Kantons gar über 8600 gewesen. Laut dem Bau- und Verkehrsdepartement gaben 40 Prozent der Nichtvelofahrer in einer Umfrage im Jahr 2017 an, dass ihnen das Diebstahlrisiko zu gross sei.

Laut der Staatsanwaltschaft ist die Aufklärungsquote gering. So könnten sich Opfer oft nicht an die Rahmennummer ihres Velos erinnern, was es erschwere, ihnen das Diebesgut zurückzugeben, selbst wenn es aufgespürt werde. Die Diebe liessen sich in zwei Kategorien aufteilen: Spontantäter, die damit beispielsweise nach Hause fahren wollen, und solche, die es weiterverkaufen.

Auch ganze Velos werden auseinandergenommen

«Velodiebstahl ist ein Dauerthema», sagt Anina Ineichen, Co-Präsidentin von Pro Velo beider Basel. Zwar würden oft ganze Velos gestohlen, doch auch bei diesen hätten es die Diebe auf die Einzelteile abgesehen. «Die Komponenten haben einen Marktwert. Ich gehe davon aus, dass die Velos auseinandergenommen werden, auch um den Diebstahl zu kaschieren», vermutet sie.