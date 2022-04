«Ich wünschte, dass sich jeder die Finger verbrennt»: Sascha Ruefer sorgt für Wut

Alles gut also? Nicht ganz. Zumindest bei einigen Fussball-Fans vor den TV-Bildschirmen. Das 278. Zürcher Derby wurde vom SRF übertragen, kommentiert wurde es von Sascha Ruefer. Und eine Aussage des 50-Jährigen sorgt derzeit für viel Wirbel, teilweise auch für Wut auf Social Media. So zündeten während der Partie die Fans immer wieder Pyros.

«Wir bitten um Entschuldigung»

Kurz nach der Pause landete gar ein Feuerwerkskörper der GC-Kurve auf dem Feld an der Strafraumkurve. Der FCZ-Goalie Yanick Brecher stand aber zum Glück viel weiter vorne. Dennoch mahnte der Stadionsprecher zu Recht. Ruefer meinte, als er das sah: «Da wünscht man sich, dass jeder, der so eine Fackel hat, sich die Finger so richtig verbrennt. Sodass es zwei Wochen weh macht.» Es ging nicht lange – und die ersten Fussball-Fans waren sauer. Ein User meinte beispielsweise: «Gehts noch? Pyros hin oder her – das ist untragbar. Hallo @srfsport! Hört dem eigentlich jemand zu?» Andere schreiben von einer «inakzeptablen Leistung» und dass es «peinlich» sei, einen solchen Kommentar zu äussern.