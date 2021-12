Bushido spricht unter Tränen über sein Leben unter Polizeischutz, Anna-Maria und die Kinder

Dass seine Familie nicht einfach spontan rausgehen, shoppen oder sich mit Freunden treffen kann, belastet Bushido schwer. Gleichzeitig betont er, dass der Personenschutz dringend notwendig sei. Youtube/SternTV

Darum gehts Bushido zeigt sich in der neuen Stern-TV-Doku ungewohnt verletzlich.

Unter Tränen spricht der Rapper über seine Schuldgefühle, über Gewalt an seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (40) und über seine kürzlich geborenen Drillinge.

Der 43-Jährige gesteht zudem, dass er seinem Erzfeind Arafat Abou-Chaker zutrauen würde, ihn und seine Familie umzubringen. Die Ferchichis leben deshalb unter Polizeischutz.

Bushido scheint derzeit Dauergast im deutschen Fernsehen zu sein. Einerseits erscheint bald sein neues Album «King Sonny Black II», andererseits steckt der Rapper mitten in den Gerichtsverhandlungen gegen seinen früheren Geschäftspartner Arafat Abou-Chaker (45). Der Streit zwischen dem Rapper und dem arabischen Clan-Führer ist auch der Grund, warum Bushido und seine Familie unter Polizeischutz leben. In einer neuen «Stern TV»-Doku blickt der sonst so taffe Musiker unter Tränen auf seine Vergangenheit zurück, und zeigt Reue für so manche seiner Taten.

Leben unter Polizeischutz

Anis, wie der Rapper mit echtem Namen heisst, seine Frau Anna-Maria Ferchichi (40) und ihre acht Kinder werden ununterbrochen von der Polizei bewacht. So befinden sich vor ihrer Haustüre gleich mehrere Polizeiautos, und die Kinder werden morgens von der Polizei zur Schule gefahren. Auch auf dem Schulweg ist das LKA mit dabei, wie die Doku aufzeigt.

Papa Anis sagt dazu: «Das ist eine krasse Unterstützung, die wir kriegen, doch sie ist leider auch notwendig.» Weiter fügt er an: «Das kratzt schon an meinem Ego als Vater. Ich denke mir oft, dass ich ein paar Mal in meinem Leben falsch abgebogen bin.»

Streit mit Arafat

Der Grund für den Polizeischutz: Gegen die Familie soll es Anschlagspläne von Arafat Abou-Chaker geben. Seit Mitte 2020 verhandeln die Ferchichis mit dem Clan-Führer vor Gericht. Bushido fürchtet derweil um seine Familie: «Ich würde Arafat alles zutrauen», sagt er – auch, dass er seine Familie umbringen würde.

Bushido kämpfe deshalb mit starken Schuldgefühlen. «Meine Frau und meine Kinder nehmen mir nicht übel, dass wir wegen meiner Taten unter Polizeischutz leben – doch das macht die Sache noch viel schlimmer für mich.»

Die Drillinge

Trotz schwerer Umstände sind vor rund fünf Wochen Leonora, Naima und Amaya zur Welt gekommen, die Drillinge von Anis und Anna-Maria. Der Papa gibt zu, dass er seine drei eineiigen Babys kaum auseinanderhalten kann: «Ich muss jeweils schummeln und genau hinhören, wenn meine Frau ihre Namen ruft», gesteht er.

Rapper vs. Familienvater

Während Anis tagsüber mit seinen Kindern spielt, verwandelt er sich abends in Ghetto-Rapper Bushido – und wirft mit Ausdrücken wie «Nutte» und «Schlampe» um sich. Auch Zeilen wie «Wer vertickt über eine Tonne Kokain?» kommen in seinen Songs vor. Das Absurde: Während der Musikvideodrehs steht die Polizei stets daneben, um Bushido zu bewachen.

Gewalt an seiner Ehefrau

Weiter spricht der Rapper mit «Stern-TV» über sein Eheleben. Im Jahr 2014 ist er gegenüber seiner Frau gewalttätig geworden, was er bis heute bereue: «Ich schäme mich sehr dafür. Das ist das uncoolste und dümmste Verhalten, das ein Mann an den Tag legen kann», so der 43-Jährige. Rückblickend sagt er: «Ich bin ein Grossmaul auf der Bühne, und habe es gleichzeitig nicht hingekriegt, meiner Frau zur Seite zu stehen.»

Anna-Maria sagt ihrerseits dazu, dass die Sache «verziehen» sei. Im Nachhinein gibt sie auch sich selbst die Schuld daran: «Ich hätte es nicht so weit kommen lassen dürfen. Heute würde ich es anders machen. Heute würde ich die Reissleine ziehen.»