Drohender Bergsturz in Brienz GR: Das sagt der Brienzer Gemeindepräsident Daniel Albertin

Diese Aufnahme zeigt, wie sich der Hang in Brienz über die Jahre bewegte.

20 Minuten hat mit Gemeindepräsident Daniel Albertin unter anderem über die Sorgen der Betroffenen und die grosse Solidarität in der Bevölkerung gesprochen.

Herr Albertin, wie geht es Ihnen?

Ich bin in der Situation, dass mein Zuhause auf der anderen Talseite liegt, ich wohne also nicht im gefährdeten Gebiet. Das ist ein grosses Privileg. Ich würde gern mehr machen und den Betroffenen versprechen, dass alles gut ausgeht. Aber das kann ich im Moment noch nicht. Das Programm gibt uns der Berg vor. Alles, was ich versprechen kann, ist, dass niemand allein gelassen wird.