Annina Adler: Tierschützerin (25) zeigt nach Urteil Reue

Tierschützerin Annina Adler mit ihrem Ochsen «Linu». Weil sie in zwei Ställe eingebrochen ist, wurde die 25-Jährige zu einer Geldstrafe verurteilt.

Die 25-Jährige ist mit anderen Aktivistinnen und Aktivisten in den Jahren 2020 und 2021 in zwei Schweizer Bauernhöfe eingedrungen.

Hausfriedensbruch, Tierquälerei und Nötigung: So lauteten die Anschuldigungen gegen die 25-jährige Tierschützerin Annina Adler aus dem Fricktal. Die 25-Jährige ist in zwei Bauernhöfe eingebrochen, um Missstände aufzudecken. «Paradoxerweise wurde ich der Tierquälerei beschuldigt und das ist total absurd», sagt sie rückblickend auf den Prozess.

Kamerateam war dabei

Im Juni 2020 brach Adler mit einer Kollegin nachts in einen Fricktaler Truthahnstall ein. Mit dabei war das Kamerateam der «Rundschau» vom Schweizer Radio und Fernsehen. Der zweite Fall folgte ein Jahr später: Das Ziel der Aktivisten war ein Hühnerstall im Baselbiet, welchen sie mit anderen Aktivisten besetzte. Adler wollte mit ihren Aktionen auf Missstände aufmerksam machen. Beide Male habe die Tierschützerin schockierende Zustände entdeckt und diese bildlich festgehalten. Die Fotos zeigen tote, kranke und verletzte Tiere.

«Schockierende Zustände»

Damals habe sie aus einer «persönlichen Notsituation» heraus gehandelt, wie sie erklärt. «Es ist total absurd, dass die Menschen, die sich für diese Tiere einsetzen, verurteilt werden, und die anderen, welche dieses Leid verursachen, ungestraft davonkommen», so die Tierschützerin.

Ganz anders sieht das einer der beiden Bauern, bei denen Adler eingebrochen ist: «Wenn sie ein Problem mit der Nutztierhaltung in der Schweiz hat, dann soll sie sich politisch dafür einsetzen, aber sicher nicht unsere Arbeit mit solchen Einbrüchen stören», so Martin Degen. Er glaube nicht, dass Annina Adler aus ihren Aktionen gelernt habe. Degen betont: «Wir geben hier unser Bestes und werden in der Schweiz kontrolliert.»