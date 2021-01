Nicole (33) und ihre Familie respektieren seinen Wunsch, nicht gefunden zu werden. «Darum möchten wir auch nicht, dass sein ganzer Name in der Zeitung steht», so Nicole.

Was ein solches Verschwinden in den Angehörigen auslöst, erklärt eine Expertin.

«Ich kann mich noch gut an diesen Tag erinnern. Ich war zwischenzeitlich wieder zu meinen Eltern gezogen, als eines Tages meine Grossmutter anrief. Meine Eltern waren unterwegs, also ging ich ans Telefon. Meine Oma erzählte, dass sich der Chef von meinem Onkel bei ihr gemeldet habe. Er habe sich vor einer Woche krank gemeldet und seither habe er nichts mehr gehört.

Meine Grossmutter machte sich fürchterliche Sorgen, denn Rolf litt an Diabetes und Bluthochdruck. Zusammen mit meiner Tante fuhren wir zu dritt zu seiner Wohnung. Dort angekommen fiel mir auf, dass sein Briefkasten am Überquellen war. Die Tür war verschlossen und auf unser Klingeln und Rufen öffnete niemand. Wir liessen einen Schlüsseldienst kommen, der die Türe aufbrach.

Überstürztes Weggehen

Eine Person, die als vermisst gilt, ist rechtlich gesehen noch am Leben. Dies hat weitreichende Folgen für die Angehörigen dieser Person. So werden zum Beispiel keine Renten wie Halbwaisen-. oder Witwenrenten ausbezahlt. Auch Versicherungsleistungen oder Erbschaften werden von Amtes wegen zurückgehalten. Erst, wenn die Person offiziell als verschollen gilt, gelten die gleichen Rechte wie bei einem Todesfall. Verschwindet jemand ohne Nachricht von der Bildfläche, muss mindestens fünf Jahre gewartet werden, bis Angehörige am Gericht des Wohnorts der vermissten Person eine Verschollenenerklärung beantragen können. Nach dem Ablauf einer weiteren Frist von 12 Monaten gilt die Person dann offiziell als verschollen.

Als klar war, dass mein Onkel nicht in der Wohnung war, gaben wir bei der Polizei eine Vermisstenmeldung auf. Sie ermittelte zuerst in alle Richtungen, fragte, ob er Feinde hatte oder ob er suizidgefährdet sei. Wir verneinten alle Fragen. Mehrere Monate hörten wir nichts. Doch eines Tages ging die Meldung ein, dass Polizisten ihn in Frankreich aufgegriffen hätten. Da liess die Polizei den Verdacht auf ein Gewaltverbrechen wieder fallen. Aber etwas machen konnten sie nicht. Es ist ja nicht illegal, zu verschwinden. Ein halbes Jahr später stellte die Polizei fest, dass in Sylt Geld abgehoben wurde. Rolf ist ein Weltenbummler. Er könnte überall sein.

Berufliche Schwierigkeiten

Für meine Familie ist die Situation schwierig. Meine Grossmutter macht sich Vorwürfe, wie sie jemanden erziehen konnte, der einfach so alle im Stich lässt. Ich selbst war am Anfang auch unglaublich wütend auf ihn. Aber ich fragte mich auch, ob ich öfters hätte fragen sollen, wie es ihm geht. Allerdings war mein Onkel nicht der Typ, der das Zwischenmenschliche gesucht hat.

Wo er sein könnte

Wenn ich beim Arbeiten mit der Ambulanz unterwegs war, überlegte ich oft, wie ich reagieren würde, wenn er plötzlich vor mir stünde. Bei Familienfesten habe ich manchmal das Gefühl, er kommt im nächsten Moment zur Tür rein. Ich würde ihm, glaube ich, eine Ohrfeige geben und ihn fragen, was er sich eigentlich gedacht habe. Ob er überhaupt wisse, was er seiner Familie damit angetan habe.

Natürlich möchte ich aber auch wissen, wo er die ganze Zeit gesteckt hat und was er so getrieben hat in dieser Zeit. Ich glaube heute, dass er in der Ukraine oder sonst wo ist und auf einem Bauernhof arbeitet. Er ist so aufgewachsen, kann gut anpacken. Das würde zu ihm passen.»