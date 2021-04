Doktor Sex : «Ich würde lieber Rasen mähen als Sex haben!»

Mirko (34) hatte noch nie so richtig Lust auf Sex. Mittlerweile sieht er das Liebesspiel mit seiner Freundin als «notwendiges Übel» an. Er fragt sich, wie er es ihr am besten verständlich machen kann. Doktor Sex weiss einen Rat.