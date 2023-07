Migrantinnen und Migranten im Alter

Irgendwann in ein Altersheim zu kommen, ist für viele Menschen normal. Aber es gibt Kulturen, in denen man nicht daran denken würde, seine Eltern von Fremden pflegen zu lassen. Wir haben euch gefragt, was ihr darüber denkt.

«In gewissen Kulturen ist es ein grosses Tabu, die Alten wegzugeben. Man denkt, dass die Familie das Wichtigste überhaupt ist», sagt Altersforscher François Höpflinger.

Eines Tages ins Altersheim zu gehen, gehört zu einer normalen Lebensetappe von vielen Schweizerinnen und Schweizern. Ganz im Gegensatz zu anderen Kulturkreisen, wo ältere Menschen häufiger zu Hause von Familienangehörigen gepflegt werden. Das bestätigt auch eine kurze Umfrage auf der Strasse. «Wenn du sie ins Altersheim schickst, verlierst du Zeit mit ihnen und denkst dir irgendwann, dass du vielleicht mehr mit ihnen hättest machen können», findet Leser Nicolas. Diese Ansicht teilt auch Bruno: «Nein, ich würde sie pflegen, solange es geht.» Weitere Meinungen findest du oben im Video.

Viele Menschen in Schweizer Altersheimen

«In der Schweiz leben verhältnismässig viele Menschen in Alters- und Pflegeheimen», sagt Altersforscher François Höpflinger. Das sei historisch bedingt. «Früher gab es hierzulande die Bürger- und Armenhäuser, die für Alte und Kranke zuständig waren. Dort war die Versorgung vielfach besser als in der Familie.»

Gemäss dem Bundesamt für Statistik BFS gibt es keine Zahlen zur Nationalität der Bewohnerinnen und Bewohner von Alters- und Pflegeheimen. «Personen mit Migrationshintergrund sind in diesen Institutionen klar untervertreten», so Höpflinger. Das habe einerseits damit zu tun, dass manche von ihnen nicht so alt würden. «Die erste Ausländergeneration hatte oft sehr belastende Arbeiten im Baubereich oder in Fabriken. Deshalb haben Menschen dieser Generation oft eine tiefe Lebenserwartung.» Andererseits hätten viele Personen mit Migrationshintergrund gewisse Vorbehalte gegenüber Behörden und Institutionen, da sie in der Vergangenheit schlecht von solchen behandelt worden seien. «Das wirkt nach.»

«Die Familie als das Wichtigste überhaupt»

Auch der unterschiedliche Stellenwert der Familie spiele eine Rolle. «In gewissen Kulturen ist es ein grosses Tabu, die Alten wegzugeben. Man denkt, dass die Familie das Wichtigste überhaupt ist.» Dies sei vor allem in südlichen Kulturen der Fall. In Nordeuropa und in der Schweiz hingegen seien die Familienbeziehungen lockerer. «Es herrscht eine Art ‹Intimität auf Distanz›.»

«Schweizerinnen und Schweizer hingegen gehen häufiger in Pflegeheime», sagt Höpflinger. Dies geschehe jedoch oft nicht freiwillig, sondern am ehesten nach einem Spitalaufenthalt, etwa wegen eines Sturzes. «Die meisten von uns – egal, ob Schweizerin oder Schweizer oder Person mit Migrationshintergrund – möchten möglichst lange zu Hause bleiben und selbstbestimmt leben», so Höpflinger.

Ein Aufenthalt im Altersheim sei für alle Menschen gewährleistet, die in der Schweiz gearbeitet und in die AHV einbezahlt hätten, sagt Peter Burri Follath, Mediensprecher von Pro Senectute.

Altersheimaufenthalt in der Schweiz gewährleistet

Ein Aufenthalt im Altersheim sei für alle Menschen gewährleistet, die in der Schweiz gearbeitet und in die AHV einbezahlt hätten, so Peter Burri Follath, Mediensprecher von Pro Senectute. «Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten oft im Niedriglohnsektor und haben deshalb vielleicht keine grosse Pensionskasse. Wenn der Aufenthalt im Altersheim nicht aus dem eigenen Portemonnaie bezahlt werden kann, wird er über Ergänzungsleistungen abgedeckt», so Burri Follath.

Laut dem Mediensprecher reist ein weiterer Teil dieser Personengruppe nach der Pensionierung in ihre Herkunftsländer zurück. «Die Gründe dafür sind vielfältig», sagt Burri Follath. «Sie wollen zurück zu ihren Wurzeln, zu Verwandten, in eine vertraute Umgebung – aber auch aus finanziellen Gründen.» Es gebe auch Fälle, in denen Pensionierte Angehörige aus ihren Herkunftsländern in die Schweiz holten, damit diese sie pflegen könnten.