Vor dem Regionalgericht Emmental-Oberaargau beteuerte die heute 41-Jährige am Dienstag i hre Unschuld . « Ich würde meinen Kindern nie etwas antun » , sagte die zweifache Mutter vor dem fünfköpfigen Richtergremium. So habe sie Sophie nie Mund und Nase zugehalten. Benzodiazepine habe sie dem Kind ausschliesslich dann verabreicht, als dies medizinisch indiziert gewesen sei.

Sie habe bei ihrer Tochter immer wieder Krämpfe festgestellt, so die Berner Pflegefachfrau. Als Ursache wurde Epilepsie vermutet, der behandelnde Arzt habe entsprechende Medikamente verschrieben. Dass mehrfache Untersuchungen keine Hinweise auf eine Epilepsie-Erkrankung ergaben, wie zwei medizinische Sachverständige vor Gericht bestätigten, sei ihr schleierhaft. «Wir haben den Ärzten vertraut», so die Beschuldigte. Ebenso wenig erklären könne sie sich die mehrfach festgestellten hohen Benzodiazepin-Werte im Blut der Tochter.

Behinderung der Atmung als einzige Erklärung

« Sie musste ihre Tochter krank machen, um sich selbst gesund zu fühlen », sagte die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer über Monika W., der ein forensisch-psychiatrisches Gutachten das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom attestiert – eine Form der Kindesmisshandlung, bei der Mütter bei ihrem Kind Krankheiten vortäuschen oder auslösen, um eine medizinische Behandlung zu verlangen und die Rolle der scheinbar fürsorglichen Mutter zu übernehmen. Um Anerkennung und Aufmerksamkeit zu erlangen, so die Staatsanwältin, habe W. bei Sophie Beschwerden provoziert und so den Tod ihres Kindes in Kauf genommen.