Neue Nick-Stars aus der Schweiz«Ich würde mich nicht trauen, so krasse Streiche zu spielen»

Die Sommerferien von Jesina Amweg (18) und Tim Francis (16) waren definitiv anders als bei ihren Freunden. Beide spielen in der fünften Staffel der Nick-Serie «Spotlight» mit. Während der Sommerferien sind sie für die Dreharbeiten nach Berlin gereist. Wir haben mit Jesina und Tim über ihre Erlebnisse gesprochen und fanden heraus, was sie niemals auf Tiktok posten würden.

«Spotlight» handelt von Schülerinnen und Schülern der Berlin School of Art. Ihr Ziel ist es, im Tanz, in der Musik oder als Schauspieler durchzustarten. Nebst ihrem Schulalltag haben sie aber auch mit ganz normalen Problemen von Teenagern wie Liebe, Freundschaft oder Heimweh zu kämpfen. Tim, der eigentlich aus Deutschland stammt, aber in der Schweiz wohnt, spielt in der Serie den Witzbold Pepe, der bekannt ist für seine Pranks. Die Bernerin Jesina ist in der Rolle von Lotte zu sehen, der blauäugigen Streberin der Schule.