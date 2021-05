Luna Wedler Im Interview - «Ich würde mich nie mit Sophie Scholl vergleichen»

Stell dir vor, es ist 1942 auf Instagram! Geschichte muss nicht zwangsläufig in Büchern übermittelt werden. Das zeigt das innovative Projekt #ichbinsophiescholl. Dieses zeichnet in Insta-Stories und Posts die letzten zehn Monate im Leben von Sophie Scholl nach, die wegen der Verteilung von Flugblättern vor ein Gericht gestellt und noch am selben Tag zum Tode verurteilt und hingerichtet wurde. Das Projekt startete am Dienstag und wird bis Februar 2022 laufen.