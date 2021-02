1 / 4 Kemal Ademi (r.) spielt seit einem halben Jahr in der Türkei. Foto: Imago So richtig viel gespielt hat er aber nicht. Foto: Imago Er sagt: «Ich muss schliesslich den Türken zeigen, was ich kann!» Foto: Imago

Darum gehts Der Schweizer Kemal Ademi (25) spielt seit einem halben Jahr in der Türkei.

Diese Woche ist er von Fenerbahce an Fatih Karagümrük ausgeliehen worden.

Im Interview spricht er über seine Zeit in der Türkei, seine Ziele, die Fans – und Mesut Özil.

Auch meint er: «Ich würde mich sehr freuen, wenn Petkovic anruft.»

Kemal, du bist von Fenerbahce verliehen worden. Neu spielst du für Fatih Karagümrük. Wie kam der Wechsel zustande?

Kemal Ademi: Der Verein wollte, dass ich mehr Spielzeit erhalte, sodass ich mich entwickeln kann. Und auch ich wollte mehr spielen. Bei Fenerbahce hatte ich namhafte Konkurrenz, spielte nicht so oft. Und da passte der Wechsel zu Karagümrük super. Der Club ist auch in Istanbul, ich muss also keine neue Stadt kennenlernen.

War Karagümrük die einzige Möglichkeit?

Nein. Mein Berater und ich überlegten auch, ob ein Wechsel ins Ausland sinnvoll ist. Da ich mich aber an die türkische Liga gewöhnen soll, macht es für mich im Endeffekt am meisten Sinn, bei einem ambitionierten Club in der Türkei zu bleiben. So sieht mich Fenerbahce jede Woche quasi vor der Haustür und ich kann mich für den Sommer empfehlen. Die Verantwortlichen sagten mir, dass sie mich im Sommer unbedingt wieder haben wollen und bevorzugten auch einen Wechsel innerhalb der Liga. Für alle ist es eine sehr gute Lösung.

Fenerbahce ist also weiter überzeugt von dir?

Absolut! Ich habe mit dem Präsident ein super Verhältnis. Er sagte mir explizit, dass ich im Sommer wieder im Kader stehen werde. Auch meinte er, ich solle den Transfer nicht als Strafe ansehen. Fener will einfach, dass ich Spielpraxis erhalte und den türkischen Fussball besser kennenlerne.

Das ist Kemal Ademi Kemal Ademi (25) wurde als Sohn kosovarischer Eltern, die ihre Heimat aufgrund der Jugoslawienkriege verlassen hatten, in Deutschland geboren und zog im Dezember 2002 mit sechs Jahren in den Kanton Appenzell Ausserrhoden. Das Fussballspielen begann er beim FC Herisau, anschliessend spielte er in den Jugendmannschaften des FC St. Gallen und der TSG Hoffenheim. Bekannt wurde er als Xamax-Goalgetter und FCB-Spieler. Seit Sommer 2020 steht er bei Fenerbahce unter Vertrag. Betreffend Nati hat er die Qual der Wahl, ist er doch für Kosovo wie auch die Schweiz spielberechtigt. (nih)

Dein neuer Club ist auf Rang 8, Fenerbahce ist Tabellenführer.

Fatih trennen nur wenige Punkte von den Europa-League-Plätzen. Der Kader ist sackstark, es sind Spieler im Team, die bei Milan, Napoli oder der AS Roma spielten. Ich bin überzeugt, dass das gut kommt. Das Team schlug in der Hinrunde beispielsweise auch Galatasaray. Das einzige Problem des Clubs: Sie haben keinen Stürmer. Mein Ziel ist also klar: Ich will Fatih in die Europa League schiessen.

Trotz deines neuen Clubs: Blicken wir zurück. Du spielst seit einem halben Jahr in der Türkei. Was ist dein Fazit?

Es ist komplett anders als in der Schweiz. Ich glaube, viele unterschätzen den türkischen Fussball. Also Medien und auch Fans. Hier herrscht ein riesiger Druck. Vor allem, wenn man bei einem Top-Club wie Fenerbahce oder Besiktas unterschreibt. Damit muss man umgehen können.

Hast du ein Beispiel?

Wenn es läuft, sind die Fans total euphorisch und feiern dich ab. Wenn es aber nicht läuft, haten sie dich. Und jetzt, wo Mesut Özil noch zu Fenerbahce gewechselt ist, ist der Druck noch höher. Jetzt schauen alle hierhin und die Fans, vor allem unsere, erwarten noch viel mehr. Sie schreiben dir auf Instagram. Sie beleidigen dich nicht, aber ja. Sie wollen halt, dass man sich für den Verein einsetzt, dass man ihn lebt. Wenn ein Fussballer in der Türkei mental nicht auf der Höhe ist, hat er ein Problem.

Kannst du dich denn frei bewegen?

Meistens. Ab und zu wollen die Fans schon Fotos mit mir machen, aber das ist ja schön. Das Ding ist einfach: Die Fenerbahce-Fans haben keine Geduld mehr. Sie warten seit Jahren auf eine Meisterschaft. Und dieses Jahr hoffen sie jetzt einfach, dass es klappt. Wenn der Club diese Saison Meister wird, kommt auch die Ruhe.

Du hast vorhin bereits Mesut Özil angesprochen. Hast du ihn noch kennengelernt?

Ja! Er ist ein ganz feiner Mensch. Er redet auch viel, ist ziemlich offen. Das Lustige ist: Bei Fenerbahce war er mein Zimmerpartner. Wir haben uns super verstanden. Er erzählte mir von seiner Zeit bei Real und Arsenal. Wir sprachen von Ronaldo und allen Fussball-Stars, die er kennt. Besonders schön: Mesut sagte mir, dass er auf mich wartet und sich freut, wenn ich im Sommer zurückkomme und wieder sein Zimmergenosse bin.

Wegen deines Wechsels verpasst du eines der berühmtesten Derbys der Welt: Fenerbahce gegen Galatasaray. Bist du traurig?

Natürlich will ein Spieler die grossen Spiele spielen. So ist das auch bei mir. Traurig bin ich dennoch nicht, habe eher Vorfreude auf die kommenden Derbys. Weil ich regelmässig spielen wollte, entschied ich mich für einen Wechsel. Wenn ich im Derby auf der Bank sitze, bringt mich das auch nicht weiter. Ich will gegen jeden Verein spielen! Gegen Gala, gegen Besiktas! Aber eben, im Sommer kehre ich zu Fenerbahce zurück. Und ich sage dir: Ich werde das berühmteste Derby der Welt schon noch spielen. Versprochen!

Du klingst happy.

Ja, das bin ich auch. Ich bin stolz, ein Fenerbahce-Spieler zu sein. Fener hat grosse Ziele, will unbedingt Meister werden. Es ist grossartig, Teil dieses Projekts zu sein. Ich freue mich, im Sommer wieder zurückzukehren.

Und Istanbul gefällt dir auch? Ich kann mich noch erinnern: Als ich sie besuchte, hab ich die Stadt geliebt.

Ja – eine Metropole halt. Viele Menschen. Das merkt man etwa, wenn man ins Training will. Dann muss man sich eine Stunde vorher auf den Weg machen, es gibt so viele Autos.

Das klingt stressig.

Ja. Aber ich habe einen Fahrer. Zum Glück! Er kennt alle Wege und Abkürzungen.

Blicken wir doch noch in die Zukunft. Du meintest, dass du mit Fenerbahce Meister werden willst, dass dein Ziel mit Fatih die Europa-League-Quali ist. Hast du sonst noch Wünsche?

Mal schauen, wo mich die Zeit noch hinführt. Ich habe den Ansporn, in meiner Karriere noch viel zu erleben. Dass das aber passiert, muss ich viele Tore schiessen und gut spielen. Daher freue ich mich jetzt einfach, Fenerbahce-Spieler zu sein und Fatih in die Europa League zu schiessen. Ich muss schliesslich den Türken zeigen, was ich kann!

Im Sommer ist EM. Du bist spielberechtigt für die Schweiz sowie Kosovo. Hast du dich schon entschieden?

Es kam noch keine offizielle Anfrage. Ich habe mit den Verantwortlichen beider Länder geredet und jetzt warte ich. Es ist aber auch gar nicht so, dass ich Druck verspüre. Überhaupt nicht. Wenn ein Aufgebot kommt, entscheide ich mich.

Und wenn Nati-Coach Vladimir Petkovic anruft?