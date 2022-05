Technischer Fortschritt : «Ich würde nicht mehr zu viel Geld in neue Ampeln oder Kreisel investieren» 

1 / 6 Ob das Cockpit bis in etwa zehn Jahren in einem selbstfahrenden Auto so aussieht, steht noch in den Sternen. imago images/Science Photo Library Die internationale, technologische Entwicklung im Automobilbau gehe unaufhaltsam ihren Weg. imago/Science Photo Library «Wir sind uns sehr sicher, dass der Individualverkehr in zehn Jahren ganz anders aussehen wird wegen des technologischen Wandels», sagt Martin Schonger. imago/AFLO

Im Kanton Luzern sollen Kreisel wieder zu Kreuzungen mit Ampeln umgebaut werden. Auf diese Weise möchte der Kanton das Problem überlasteter Strassen entschärfen. Die Community von 20 Minuten hat ihre Sicht der Dinge öffentlich gemacht und Ideen zur Problemlösung vorgeschlagen. Zu einigen Kommentaren nimmt Verkehrsexperte und HSLU-Studiengangleiter in Mobility, Data Science and Economics Martin Schonger Stellung. Eins vorweg: Den Vorwurf, dass wir in der Schweiz nicht perfekt Kreisel fahren können, bejaht Schonger eindeutig. Wie man es richtig macht, ist beim BFU nachzulesen. Aber Achtung, im Ausland gelten teilweise andere Regeln.

Grössere Kreisel benötigen mehr Platz und sind teuer

Schonger verneint aber, dass die meisten Kreisel in der Schweiz zu klein geraten sind: «Kreisel zwingen die Verkehrsteilnehmer zum Abbremsen und das ist oft auch so gewollt.» Das Erstellen von grösseren Kreiseln würde mehr Platz beanspruchen und auch höhere Kosten verursachen. «Die Verkehrs-Infrastruktur muss meist immer nur wegen der Stosszeiten ausgebaut werden», so Schonger. Darum sieht er dort auch die Möglichkeiten zur Entlastung: «Ein Teil der Lösung wäre, gewisse Arbeitszeiten auf einen früheren oder späteren Zeitpunkt zu verschieben.» Er ist sich natürlich auch bewusst, dass nicht allen Arbeitgebenden und -nehmenden diese Möglichkeiten offenstehen. Seine Hoffnung besteht aber darin, dass die Erfahrungen aus dem Corona-Shutdown längerfristig zu Veränderungen in der Arbeitswelt führen.

Heute pendeln mehr Menschen und sie pendeln länger