Lorenz Frey-Hilti: «Ich würde sehr gern wieder ins Cockpit steigen» 

Es ist nicht selbstverständlich in der Debütsaison als Neuling in einer Serie, mit uns vielen unbekannten Rennstrecken, auf Anhieb einer der kompetitivsten GT-Meisterschaft zu gewinnen. Das ist der Lohn unserer akribischen Arbeit und ich bin sehr stolz auf unser Team.

Mit Jaguar, Lexus und jetzt Lamborghini ging Emil Frey Racing in den vergangenen zehn Jahren mit drei unterschiedlichen Herstellern an den Start. Wie kam es dazu?

Lamborghini war bis heute nie ein Thema in der Geschichte der Emil-Frey-Gruppe. Aber wir sind ein fachmännischer Dienstleister, auch im Motorsport. Wenn unsere Expertise gefragt wird und wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten können, dann bieten wir diese sehr gerne an.

Das stimmt. Ich habe in der Firma schon in der Werkstatt, im Verkauf und im Marketing gearbeitet. Heute vertrete ich in der Geschäftsleitung die Bereiche Brand und Innovation.

Richtig, von 2009 bis 2017. Leider musste ich ausgerechnet das letzte Rennen meiner aktiven Karriere als Rennfahrer mit einem Motorschaden beenden. Aber es ist auch sehr spannend jetzt als Teamchef, während der Rennen am Kommandostand in die ganze Strategie involviert zu sein. Ausserdem habe ich immer neben dem Rennsport gearbeitet und durfte in der Firma mehr Verantwortung übernehmen. Irgendwann ging beides zeitlich nicht mehr auf. Handkehrum konnte ich mir durchs Racing ein grosses Fachwissen über Fahrzeugtechnik und Netzwerk in der Automobilbranche aufbauen.