Sarah Regez: «Ich wurde 19 Mal als Nazi bezeichnet»

Auch Sarah Regez, Studentin und SVP-Mitglied in Kanton Baselland, erzählt, was man als politisch exponierte Person in der Schweiz erlebt. Sie schreibt auf Twitter: «19 Mal wurde ich nun seit meinem Beitritt zur SVP als N*zi bezeichnet. Wie lange ist deine Strichliste?» Regez sagte kürzlich in einem Porträt der «SonntagsZeitung», wie sie an der Universität Ausgrenzung erlebe, weil sie sich der Gender-Sprache verweigere.