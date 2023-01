Justine Lindsay: Sie ist die erste trans Cheerleaderin der NFL

… und feuert die Carolina Panthers in der National Football League an.

In diesem tanzt Justine Lindsay, die einzige trans Frau in der NFL.

Im letzten März war es so weit. Justine Lindsay schaffte es ins Team der TopCats. Die 30-Jährige überstand ein knallhartes Auswahlprogramm und wurde als eine von 30 Cheerleaderinnen und Cheerleadern der Carolina Panthers für die neue Saison in der National Football League ausgewählt.

«Wenn ihr Fragen habt, fragt»

Bevor sie es ihrem Team gesagt habe, sei sie sehr nervös gewesen. Auch, weil in der NFL lange Zeit ein striktes Männlichkeitsbild dominierte. So machte erst im Juni 2021 mit Carl Nassib ein erster aktiver NFL-Profi seine Homosexualität öffentlich. Thema Geschlechtsidentität spielte überhaupt keine Rolle.

Lindsay: «Ich will meinen Brüdern und Schwestern sagen, dass alles möglich ist.» Es gebe keine Grenzen. «Ihr mögt vielleicht denken, ihr seid nicht gut genug. Aber ihr seid gut genug.» Die 30-Jährige ist unglaublich happy, dass sie an die Öffentlichkeit ging und den Mut hatte, sich zu offenbaren. «Ich finde, im Jahr 2023 spielt die Geschlechtsidentität keine grosse Rolle mehr, solange du deinen Träumen nachgehen kannst und standhaft an das glaubst, was dir wichtig ist», sagt sie.