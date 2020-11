«Sexuelle Gewalt gegen Kinder ist schockierend häufig»

Ja, ich teile die Meinung der meisten unserer Klientinnen und Klienten, dass die Strafen für sexuelle Handlungen an Kindern in der Schweiz sehr tief sind. Haftstrafen werden häufig so kurz oder auf Bewährung ausgesprochen, als ob es sich um Bagatelldelikte handelte. Gemessen am Schaden, den diese Taten den Kindern und ihren Familien zufügen, wird der Strafrahmen viel zu selten voll ausgeschöpft.