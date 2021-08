Stadt Bern : «Ich wurde an einem Nachmittag 11 Mal angebettelt»

Einem Stadtberner Leser war am Wochenende nicht mehr wohl: Zahlreiche Male wurde er in Cafés um Geld gefragt. Die Fremdenpolizei stellt derzeit aber keine Häufung von Bettelnden fest.

In der Berner Altstadt wurde Leser M.H.* an einem Nachmittag von zahlreichen Personen angebettelt.

Am Freitagnachmittag war M.H.* mit seinen Kollegen in der Berner Altstadt unterwegs. Die Gruppe machte Halt in verschiedenen Cafés und Bars, um sich bei dem sonnigen Wetter draussen eine Erfrischung zu gönnen. Richtig geniessen konnte H. den Nachmittag aber nicht. «Ich wurde von insgesamt elf Personen angebettelt», erzählt der 28-Jährige. Es habe sich um Leute aus Osteuropa gehandelt, vorwiegend Frauen mit Kopftüchern. Sie seien sehr aufdringlich gewesen und hätten zudem nicht einmal eine Maske getragen. «Als ich sie wegschicken wollte, wurde ich noch blöd angepöbelt», so H. Nach seiner Beobachtung seien Betteleien auf Berns Strassen zuletzt gehäuft aufgetreten. «Aktuell ist es mir hier nicht mehr wohl.»