Swiss kreist für 1,5 Stunden: Passagiere sind genervt

Der Swiss-Flieger konnte am Mittag sicher in Zürich landen.

Eine Swiss-Maschine musste am Freitagvormittag nach einem Vogelschlag über eineinhalb Stunden über der Ostschweiz kreisen . Der Grund: Laut der Airline konnte das Flugzeug mit dem Startgewicht nicht landen. «Kurz nach dem Start wurde es ziemlich still. Von der Flugzeugturbine auf meiner Seite hörte man plötzlich nichts mehr», erzählt Betty (30), die im Swiss-Airbus sass.

Thurgauerin muss nun zweimal umsteigen

Endlich in Zürich gelandet, sei die Saga für die Thurgauerin weitergegangen. «Als wir im Terminal Auskunft zu unserer Umbuchung erhalten wollten, schickte man uns von einem Schalter zum nächsten.» Nun hofft die 30-Jährige, doch noch am Samstag Las Vegas zu erreichen. «Unser Flug wurde so umgebucht, dass wir nun in Chicago und dann erneut in Los Angeles umsteigen müssen. Das ist sehr mühsam. Die Ferien lass ich mir davon aber nicht verderben.»