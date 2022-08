Needle Spiking: «Ich wurde bei einer Party mit einer Nadel gestochen»

In Clubs und Bars in Frankreich häufen sich seit Anfang April mysteriöse Attacken mit Spritzen.

An der Street Parade kam es zu mindestens acht Fällen von «Needle Spiking», mysteriösen Angriffen mit Spritzen oder Nadeln. Wie sich das anfühlt, weiss die 17-jährige Leo aus Kreuzlingen. Sie erlebte eine Attacke am eigenen Leib: «Ich war am 18. April 2022 auf einer Party im Kanton Solothurn. An diesem Abend waren total viele Leute anwesend und ich wurde oft heftig angerempelt», sagt Leo. Sie vermutet, dass sie beim Anrempeln mit einer Nadel gestochen wurde. Denn: «Zwei Tage später fand ich an meinem Oberschenkel einen blauen Fleck, der genauso aussah wie die Einstichwunde einer Thrombosespritze, die ich vor ein paar Jahren bekommen hatte.»