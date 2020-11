Bei Kevin S. (25) sitzt der Schock nach der Terrornacht in Wien tief. Er wohnt in einer Wohnung in der Wiener Innenstadt; direkt über ihm hauste Kujtim Fejzulai, der mutmassliche Attentäter. Um 1.30 Uhr nachts wurden der Nachbar von einer Explosion aus dem Schlaf gerissen – die Polizei hatte sich mittels Sprengladung Zutritt zur Wohnung des erschossenen Attentäters verschafft. «Es gab einen lauten Knall», schildert er.