Vorwürfe an den Turnverband«Ich wurde fertig gemacht, ich sei als Mensch unfähig, ich sei dumm»

In der Turnhalle in Magglingen soll sich Schreckliches zugetragen haben.

Ehemalige Spitzenathletinnen erzählen von ihren Erlebnissen in Trainings im Leistungszentrum in Magglingen.

Die Ex- S portlerin S tephanie Kälin sagt: «Keine Entschuldigung, kein Geld der Welt kann wieder gut machen, was mir angetan wurde.»

Ihre Geschichten sind grauenvoll, beängstigend und traurig. So erzählt Marine Périchon: « Als ich vor Erschöpfung zusammenklappte, zeigte Vesela (Vesela Dimitrova, bis 2013 Nationaltrainerin in der Rhythmischen Gymnastik) auf einen leeren Plastiksack: ‹Schau, Marine, das bist du. Du bist nichts.› Ich war da schon so kaputt, dass ich tatsächlich dachte: Ja, sie hat recht. » Dann habe die Trainerin den Sack in zwei Teile gerissen.