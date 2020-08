Inzwischen fühlt sich Roman wohler in seiner Haut: «Ich fühle mich noch immer nicht hundertprozentig wohl, aber es wird besser!»

Roman, was ist an dir besonders?

Im Sommer trug ich oft langärmlige Oberteile und Pullover, damit man meine dünnen Arme nicht sieht, aber bei 30 Grad im Schatten ist das manchmal hart. Und meine Grösse ist einfach unpraktisch: Man schlägt sich ständig den Kopf an, weil alles zu niedrig und zu klein gebaut wurde.

Wurdest du in der Schule gehänselt?

Ja, ich wurde schon seit der ersten Klasse dafür gehänselt, dass ich gross und dünn bin. Ich war in den Pausen oft alleine und habe darauf geachtet, alleine und als Letzter duschen zu gehen. Ich habe mich von den Jungs ausgestossen gefühlt und dann viel mit den Mädchen in meiner Schule unternommen – die waren netter.

Ich fühle mich noch immer nicht hundertprozentig wohl, aber es wird besser! In den vergangenen Jahren ist mir immer mehr klar geworden, dass ich mich nicht verstecken muss. Ich trage immer noch ab und zu Langarmshirts, aber längst nicht mehr so viel wie früher. Und mit meiner Grösse fühle ich mich inzwischen auch wohler, mein Bruder ist nämlich auch so gross.