«Promi-Büssen»: «Ich wurde geschlagen und eingesperrt» – Elena Miras berichtet von Missbrauch

Am Donnerstag strahlte ProSieben die vierte Folge der Reality-TV-Show «Das grosse Promi-Büssen» mit Moderatorin Olivia Jones aus. Dabei mussten sich die teilnehmenden Stars erneut der sogenannten «Runde der Schande» stellen. Pro Runde kommen jeweils zwei Kandidatinnen und Kandidaten an die Reihe und werden von der 52-Jährigen mit ihren Skandalen und Negativschlagzeilen konfrontiert. Dieses Mal traf es die Zürcherin Elena Miras.

«Ich habe keine Angst davor. Ich weiss ja, was ich getan habe», gab sich die 30-Jährige zu Beginn entspannt. Und tatsächlich zeigte Elena anfangs noch keine Spur von Einsicht. Während Olivia Jones ihr den Spiegel vorhielt, musste sie nämlich ein paar Beleidigungen vorlesen, mit denen sie in anderen Reality-TV-Shows um sich geworfen hatte. Für Miras nicht schlimm: «Die denken doch eh alle, ich bin aggressiv», verteidigt sie sich.

Anschliessend schwenkte Jones das Gespräch auf Elenas Teilnahme am «Sommerhaus der Stars» im Jahr 2019. Dort sorgte sie mit ihren Ausrastern für Furore und scheinbar blieb dies nicht ohne emotionale Folgen. Denn plötzlich kullerten bei Miras die Tränen und sie gestand: «Das ‹Sommerhaus der Stars› ist für mich eine der schlimmsten Zeiten in meinem ganzen Leben. Als ich das gesehen habe, habe ich mich für mich selber geschämt. Ich habe das geguckt und gedacht: Was habe ich getan? Es hat mich kaputtgemacht. Ich hatte Selbstzweifel und habe gedacht: Bin ich wirklich so ein schlechter Mensch?»