Mobbing, Beleidigungen und Tobsuchtsanfälle: Die Aargauerin Mai berichtet in einem viralen Video von ihren Erfahrungen in der Lehre.

Mai (21) : «Ich wurde in der Lehre gemobbt und musste deshalb in Therapie»

Mai (21) berichtet auf der Social-Media-Plattform Tiktok von ihren Erfahrungen in der Lehre. Tiktok

Darum gehts

«Ich habe es satt, und zwar richtig»: Mit diesen Worten richtet sich die 21-jährige Mai an ihre Follower auf Tiktok. Mit aufgelöster Stimme berichtet sie von ihren von Mobbing, Beleidigungen und Tobsuchtsanfällen ihrer ehemaligen Vorgesetzten in der Lehre als Zeichnerin der Fachrichtung Architektur. «Im ersten Lehrbetrieb musste ich mir dauernd dumme Sprüche vom Chef gefallen lassen, seine Frau machte konstant Anspielungen, wieso ich ‹so wenig› esse und wenn ich inhaltliche Fragen hatte, hat der Chef die Augen verdreht und mich fertig gemacht.»

Zweimal habe sie den Lehrbetrieb gewechselt, gebessert habe sich ihre Situation nicht – im Gegenteil: Im zweiten Lehrbetrieb habe ihr Chef ein Aggressivitätsproblem gehabt, im dritten sei der Lehrmeister völlig überfordert gewesen. «Ich weiss nicht, wie ein Mensch so viel Pech haben kann wie ich», so Mai.

Auf Tiktok geht das Video viral und stösst eine Debatte an: Bis am Montagnachmittag ist es über 220’000 Mal angeschaut worden, Hunderte machen Mai in den Kommentaren Mut. Zahlreiche weitere Betroffene beschreiben ähnliche Zustände in der eigenen Lehrzeit: «Ich bin wegen Erfahrungen während der Lehre in psychologischer Behandlung wegen Depression und Angststörungen», schreibt etwa eine Frau.

«Situation für Lernende nicht immer rosig»

Von den Reaktionen sei sie geradezu überrumpelt worden, sagt Mai zu 20 Minuten. «Sehr viele Leute haben mir geschrieben, die Ähnliches oder sogar noch Schlimmeres erlebt haben.» Während ihr etwa ein Vorgesetzter voller Wut Stapel von Architekturzeichnungen angeworfen hatte, seien einer jungen Frau in der Kochlehre vom Chef sogar Töpfe und Kochlöffel an den Kopf geschmissen worden. «Die Situation für Lernende in der Schweiz ist nicht immer so rosig, wie sie dargestellt wird», sagt Mai. «Wir sind kaum vor Übergriffen geschützt.»

Obwohl sie etwa den Vorfall, der sich in ihrem zweiten Lehrbetrieb abgespielt hatte, beim Aargauer Lehrlingsamt meldete, hätte es keine Konsequenzen gegeben, sagt Mai. «Ich fühlte mich hintergangen und allein gelassen, wegen Angststörungen und Depressionen musste ich in die Therapie.» Dabei sei der Eintritt in die Arbeitswelt und die Abschlussprüfungen schwer genug. «Ich wurde in den Lehrbetrieben wie Dreck behandelt, die Chefs nahmen sich keine Zeit, mich auszubilden», sagt Mai. «Aber als ich die LAP knapp nicht bestand, wurde ich dafür verantwortlich gemacht, nicht der Lehrbetrieb.»

Sie hoffe, dass ihr Video dazu beitragen kann, die Situation für Lernende in ähnlichen Situationen zu verbessern, sagt Mai. «Denn obwohl niemand darüber spricht, werden Hunderte in ihren Lehrstellen gleich mies behandelt.»