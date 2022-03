Strafgericht BL – «Ich wurde in diese Situation gedrängt, aber nur ich wurde kontrolliert»

Das Tatfahrzeug, ein Aston Martin V12 Vantage, blieb am Gerichtstermin in der Garage. Mit seinem 570 PS starken Supersportwagen geriet der 41-jährige Solothurner am 21. Mai 2020 auf der Unteren Hauensteinstrasse bei Läufelfingen in eine Polizeikontrolle. Auf einer längeren Geraden – «übersichtlich», wie der Mann betonte – überholte er einen voranfahrenden Schleicher, der mit deutlich weniger als der signalisierten Höchstgeschwindigkeit als 80 km/h unterwegs gewesen sein soll.