Madeleine ist unsicher. Viele Jahre lang wurde sie gemobbt und ausgegrenzt, das hat ihr Selbstwertgefühl schrumpfen lassen. Sie fragt sich: «Wie kann ich das ändern?» Gib ihr in den Kommentaren deinen Rat!

«Ich bin 16 Jahre alt und wurde lange Zeit gemobbt, in dem man mich systematisch ausgeschlossen hat. Es fing an, als ich etwa 12 Jahre alt war und hat sich erst vor kurzem gebessert. Ich habe nun ein sehr geringes Selbstwertgefühl – und ich leide darunter. Wie kann ich das ändern?»

Madeleines’ Frage an die Community:

In unserem neuem Format «Ask Me Anything» wenden sich Leserinnen und Leser mit ihren Fragen direkt an die 20 Minuten-Community. Denn manchmal braucht man weder einen Therapeuten noch eine Wissenschaftlerin – sondern nur die Hilfe von Leuten, die die Situation vielleicht aus eigener Erfahrung kennen.