Jeder dritte Lernende wurde bereits am Arbeitsplatz belästigt, zeigt eine Umfrage. Aus Angst, die Stelle zu verlieren, schweigen viele Betroffene. Nachdem sie das Schweigen gebrochen habe, wurde ihr gekündigt, schildert eine Frau 20 Minuten.

Opfer berichtet : «Ich wurde mit 16 Jahren in meinem Lehrbetrieb sexuell belästigt»

1 / 3 Was tun, wenn Lernende während ihrer Lehre Opfer von sexueller Belästigung werden? Eine Befragung von Lernenden zeigt, dass 33 Prozent der Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Arbeitsplatz bereits einmal sexuell belästigt wurden. (Symbolbild) Getty Images/iStockphoto Drei ehemalige Malerlehrtöchter haben lange geschwiegen. Nun ziehen sie gegen ihren ehemaligen Betreuer vor Gericht. Der Kadermitarbeiter ihres Lehrbetriebs soll sich jahrelang übergriffig verhalten haben. (Symbolbild) Michael Scherrer Der 42-Jährige muss sich vor dem Strafgericht wegen mehrfacher sexueller Handlungen mit Abhängigen und Ausnützung der Notlage verantworten. 20 Minuten

Darum gehts Ein Projektleiter soll drei Frauen während der Lehre sexuell missbraucht haben.

Am Basler Strafgericht wird der Fall verhandelt.

Laut einer Umfrage unter Lernenden wurden 33 Prozent der Befragten am Arbeitsplatz bereits einmal sexuell belästigt.

Jahrelang belästigte ein Projektleiter eines Malerbetriebs seine Lehrtöchter. Diese erduldeten die Übergriffe «angewidert und hilflos». Dieser Fall wäre am Dienstag am Basler Strafgericht verhandelt worden, musste jedoch wegen Krankheit verschoben werden. Eines der Opfer wagte während zwei Jahren nicht, sich gegen die Übergriffe zur Wehr zu setzen. Aus Angst, ihre Lehrstelle zu verlieren, so die Staatsanwaltschaft.

Belästigt im eigenen Lehrbetrieb und aus Angst vor den beruflichen Konsequenzen ist kein Ausweg in Sicht: Diese Schicksalsgeschichte ist kein Einzelfall. Eine Frau berichtet gegenüber 20 Minuten, dass auch sie während ihrer Lehrjahre in einem Hotelbetrieb von Mitarbeitern sexuell belästigt wurde. «Damals war ich 16 Jahre alt und ich hatte Angst, wieder sexuell belästigt zu werden. Ich hatte kein unterstützendes Umfeld», erzählt die Frau. Nachdem sie ihre Situation geschildert habe, wurde ihr zuerst nicht geglaubt und dann folgte die Kündigung.

Ähnliche Schilderungen kommen vonseiten einer Lehrerin einer Berufsfachschule, die sich bei 20 Minuten gemeldet hat. «Ich höre immer wieder solche Geschichten», sagt sie. Eine Umfrage, die Unia mit 800 Lernenden durchgeführt hat, zeigt: 33 Prozent der Befragten wurden am Arbeitsplatz bereits einmal sexuell belästigt.

Entzug der Bildungsbewilligung

Sowohl der aktuelle Gerichtsfall als auch die Berichte von Betroffenen zeigen auf, dass es an neutralen Stellen fehlt, die Opfern als Anlaufstelle dienen. Generell sei die Fachstelle Lehraufsicht für Probleme während der Lehre zuständig, so Simon Thiriet, Sprecher des Erziehungsdepartements Basel-Stadt. «Alle zwei bis drei Jahre erfährt die Lehraufsicht von einem Fall von sexueller Belästigung», so Thiriet. Die Befragung von 2019 lässt auf eine Dunkelziffer schliessen.

Ähnlich sieht es im Baselbiet aus: Anlaufstelle ist die Lehraufsicht, für die eine Schweigepflicht gilt. Über Meldungen, wie oft es zu Übergriffen und sexueller Belästigung kommt, werde keine Statistik geführt. Aber: «Es gibt Präventionsunterricht an den Berufsfachschulen. Zusätzlich ist die Thematik in allen Berufsbildnerkursen integriert», so Fabienne Romanens, Leiterin Kommunikation der Bildungsdirektion Basel-Landschaft.

In beiden Kantonen würden Opfer unterstützt, heisst es. Für betroffene Betriebe sind die Konsequenzen schwerwiegend, unter anderem droht Entzug der Bildungsbewilligung. «Sie wird erst dann erneut geprüft, wenn eine andere Person die Betreuung Lernender übernimmt», so Thiriet.