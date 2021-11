Twitter-Reax zu Travis Scotts Festival – «Ich wurde ohnmächtig, weil sich die Leute so sehr gegen mich drückten»

Am Freitagabend gegen 21 Uhr (Ortszeit) kam es beim Astroworld-Festival von Rapper Travis Scott in Houston zu einem tragischen Zwischenfall.

Nach dem Unglück wurde Scotts Auftritt beendet ; der zweite Tag des Festivals, der am Samstag stattfinden sollte, wurde bereits abgesagt. Etwa 50 ’ 000 Menschen besuchten nach Angaben des Feuerwehrchefs das Musikevent. Einige Gäste berichten nun auf Twitter von den dramatischen Geschehnissen vor Ort.

«Konzert in der Hölle»

«Es war chaotisch und hat sich angefühlt, wie ein Konzert in der Hölle», berichtet ein User in einem Video-Clip. «Ich konnte nicht atmen und nichts sehen.» Im VIP-Bereich seien Menschen am Boden gelegen und Rettungskräfte haben Wiederbelebungsmassnahmen durch geführt . «Als die Mediziner innen und Mediziner merkten, dass eine Perso n n icht mehr darauf reagiert e, wechselte n sie sofort zur nächst en .»