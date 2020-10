Schlägerei in Locarno«Ich wurde von den Schülern rassistisch beschimpft und angegriffen»

In die Auseinandersetzung sollen sechs Schüler der Kantonsschule Hottingen verwickelt gewesen sein.

Ein 23-jähriger somalischer Asylbewerber wurde bei der Piazza Castello in Locarno spitalreif geschlagen. (Archivbild)

Bei einer Auseinandersetzung in der Nacht auf Freitag ist in Locarno ein Asylbewerber schwer verletzt worden. Daran beteiligt sollen sechs Schüler der Kantonsschule Hottingen gewesen sein. Sie wurden von der Polizei befragt. Mehrere Klassen der Schule waren letzte Woche auf Maturareise im Tessin unterwegs.

Beim Betroffenen handelt es sich laut dem «Tages-Anzeiger» um einen 23-jährigen Somalier, der vor einigen Jahren über Libyen und Italien in die Schweiz geflüchtet ist. Laut eigenen Angaben war er am Freitag auf dem Weg nach Hause, als er in einer Unterführung bei der Piazza Castello auf eine grössere Gruppe traf. Er soll von ihnen rassistisch beschimpft und tätlich angegriffen worden sein, wie er der Zeitung sagt.