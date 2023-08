Brand im Elsass: «Von Sirenen und Schreie der Menschen geweckt»

Im Elsass brach in einer Ferienunterkunft ein Feuer aus, elf Menschen konnten sich aus den Flammen nicht mehr retten. Eine Nachbarin hörte sie schreien.

Am 9. August 2023 gegen 6.30 Uhr hat es in der Ferienunterkunft im Elsass ein Feuer gegeben. Elf Menschen kamen dabei ums Leben. Die Feuerwehr untersucht nach dem Brand in dem Ferienhaus für Menschen mit Behinderungen im elsässischen Wintzenheim die Überreste des Gebäudes. 17 Personen konnten evakuiert werden.

In der Ortschaft Wintzenheim im Elsass hat am frühen Mittwochmorgen ein Feuer ein Ferienhaus verwüstet. Zu dem Zeitpunkt waren 28 Menschen mit Behinderung dort untergebracht. Elf von ihnen wurden Stunden später in den Trümmern gefunden. Das bestätigte die Vizestaatsanwältin von Colmar, Nathalie Kielwasser.

Nathalie Klotz wohnt in der Nähe der Ferienunterkunft. Sie wurde gegen sieben Uhr, eine halbe Stunde nach Ausbruch des Feuers, vom Lärm der Sirenen und den Schreien der Menschen geweckt. Sie öffnete ihre Fensterläden: «Ich sah die grossen Rauchfahnen und meterhohe Flammen», sagt sie dem französischen Sender BFMTV.

Danach seien immer mehr Feuerwehrfahrzeuge gekommen, so Nathalie. «Es ging alles so schnell, dass ich mir schon dachte, dass das kein kleines Feuer sein könne.» Als Erzieherin mache sie die Tragödie besonders traurig. «Ich arbeite mit geistig behinderten Menschen. Ich bin letztes Jahr mit einer Gruppe in den Jura gefahren», sagt Nathalie.

Am Mittwochabend gibt Vizestaatsanwältin Kielwasser neue Details zum Brand.

Was war die Ursache des Brandes?

«Es war wahrscheinlich ein Schwelbrand», sagt Nathalie Kielwasser. «Angesichts der Glut dieses Gebäudes, das zum Teil aus Fachwerk besteht, handelt es sich um Holz, das einige Stunden gebraucht haben muss, bevor es wirklich in Flammen aufgegangen ist.»

Die Gründe, warum die Personen von den Flammen eingeschlossen wurden, sind noch nicht bekannt. Auch müsste noch geklärt werden, ob alle Sicherheitsstandards eingehalten wurden. Untersuchungen seien noch im Gange, sagte Kielwasser.

Wie entsteht ein Schwelbrand?

Laut der Website Rauchmeldetest.net sind die Ursachen für einen Schwelbrand vielfältig – doch immer wieder würden «unsachgemässe und defekte Elektroinstallationen oder überlastete Leitungen» als Brandursache genannt. Der Schwelbrand selbst entstehe sehr häufig in Hohlräumen, in denen sich brennbares Material befindet. In Folge einer sogenannten Beflammung, zum Beispiel durch defekte Kabel, Funkenflug oder auch Beleuchtungskörper kommt es zur Entzündung des brennbaren Materials.

Wie viele Rettungskräfte standen im Einsatz?

Vor Ort arbeiteten 80 Feuerwehrleute, später kamen eine Sucheinheit mit einer Hundestaffel und rund 40 Mitglieder der französischen Gendarmerie hinzu.

Woher kamen die Unterkunftbewohner und -bewohnerinnen?

Die Unterkunft beherbergte Menschen mit Behinderungen, allesamt Erwachsene im Alter zwischen 27 und 50 Jahren. Mindestens 16 Personen kamen aus der Stadt Nancy. Insgesamt konnten 17 Personen evakuiert werden, von denen sich die meisten im Erdgeschoss aufhielten. Eine Person wurde notfallmässig ins Spital gebracht und eine weitere stand unter Schock.

Bei den elf Todesopfern handelt es sich laut Vizestaatsanwältin Kielwasser um zehn Personen mit Behinderung und eine Begleitperson. Die geborgenen Leichen wurden im ersten Stock und im Zwischengeschoss des Gebäudes entdeckt.