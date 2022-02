Berlin (D) - «Ich wurde zusammengeschlagen, weil ich Ausländerin bin»

Auf dem Spitalbett sitzend, schildert die 17-Jährige, was sich am 5. Februar zugetragen hat.

Im Stadtteil Prenzlauer Berg in Berlin wurde am 5. Februar eine 17-Jährige krankenhausreif geprügelt.

«Da die Presse mir keine andere Wahl lässt, die Wahrheit verdreht und Lügen über mich verbreitet, muss ich mich so an die Öffentlichkeit wenden, weil ich das so nicht auf mir sitzen lassen kann», mit diesen Worten beginnt das Video der 17-jährigen Berlinerin Dilan Sözeri. Die junge Frau sitzt auf einem Spitalbett und schildert, was sie am 5. Februar erlebt hat und was seither geschehen ist.