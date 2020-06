Model Anja Leuenberger

«Ich wurde zweimal vergewaltigt, noch vor meinen 20ern»

Das Aargauer Model Anja Leuenberger bricht ihr Schweigen: In jungen Jahren wurde sie mehrfach sexuell missbraucht. Mit ihrem Buch will sie die traumatischen Geschehnisse verarbeiten.

«Schon zwei Jahre in meinem Kopf»: In der Corona-Zeit hat sie die Zeit und Kraft gefunden, das Buch zu schreiben.

In einem englischsprachigen Buch verarbeitet sie die Geschehnisse: «The Depths of My Soul» heisst ihr persönliches Werk, das soeben erschienen ist.

«Ich habe in meiner Branche in jungen Jahren mehrmals sexuelle Übergriffe erlebt», offenbart Anja Leuenberger erstmals.

Sie will nicht mehr länger schweigen. Im Gegenteil: Es gebe «nichts Befreienderes und Ermutigenderes als seine Stimme zu finden und die Wahrheit zu erzählen», teilt Anja Leuenberger (27) am Samstag in einer Instagram-Story mit. Sie habe die Quarantäne-Zeit genutzt, um sich auf ein Projekt zu fokussieren, das schon seit zwei Jahren in ihrem Kopf schwebte: ein Buch.

Auf 48 Seiten legt das Aargauer Model, das seit Jahren in New York lebt, offen, was ihr widerfahren ist. «Ich habe in meiner Branche in jungen Jahren mehrmals sexuelle Übergriffe erlebt», heisst es im Buch-Beschrieb auf Englisch. Leider sei es vielen Menschen bis heute nicht klar, was Zustimmung bedeute. «Ich wurde noch vor meinen 20ern zweimal vergewaltigt und es machte mich stärker, als mein jüngeres Ich jemals glauben konnte.»