Mein Horrordate – «Ich wurde zweimal wegen meines Sternzeichens sitzen gelassen!»

«Ich bin voll der rationale Typ: Ich glaube nicht an Geister, Gott oder esoterische Ideen. Entsprechend halte ich auch Sternzeichen für total schwachsinnig! Der Zeitpunkt unserer Geburt soll unser ganzes Leben und unsere Persönlichkeit vorherbestimmen? Was ist denn mit Kaiserschnitt-Kindern, deren Geburt von Ärzten festgelegt wurde? Egal, ich glaube jedenfalls nicht daran.

«Zwei Dates in einer Woche – Jackpot!»

Das hält mich natürlich nicht vom Weiter-Tindern ab. Kürzlich war ich besonders erfolgreich: Nach netten Gesprächen mit Lolo (22) und Olivia (25) konnte ich beide für ein Date begeistern. Lolo am Donnerstag, Olivia am Samstag. Hurra! Auf das Date mit Lolo freue ich mich besonders – sie sieht wild und lustig aus und mit ihr kann man sicher viel Spass haben. Dass ganz unten in ihrer Bio noch «Virgo» mit einem Jungfrauen-Emoji steht, ignoriere ich.

Hätte ich mal besser nicht. An diesem Donnerstag treffe ich mich mit Lolo in einer Bar in Aarau. Sie sieht toll aus, aber schon nach wenigen Minuten leitet sie das Gespräch Richtung Astrologie. Ugh. Sie erzählt mir lang und breit, was sie als Jungfrau ausmacht (falls ihr auch solche Banausen seid wie ich: Jungfrauen sind angeblich fleissig, kritisch und nie unpünktlich) und fragt mich schliesslich nach meinem Sternzeichen.