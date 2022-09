Bekannte reden über Influencerin, die noch immer in U-Haft sitzt

1 / 3 Eine 20-jährige Influencerin soll ihren Freund mit einer Stichwaffe verletzt haben. Instagram Wenige Monate zuvor war die Influencerin (20) mit ihrem 19-jährigen Freund in Dubai in den Ferien. Instagram Seit der Tat, die in Felben-Wellhausen TG geschah, sitzt die 20-Jährige in Untersuchungshaft. Google Maps

Darum gehts Eine Influencerin (20) soll im Kanton Thurgau ihren Freund (19) mit einer Stichwaffe verletzt haben.

Die Frau befindet sich weiterhin in Untersuchungshaft.

Bekannte des Paares äussern sich nun zur Tat.

Der Fall rund um die Influencerin (20), die im Kanton Thurgau ihren Freund (19) mit einer Stichwaffe schwer verletzt haben soll, sorgt auf Social Media für grosses Aufsehen. Momentan ist von der 20-jährigen Deutschen noch immer nichts zu hören. Wie die Staatsanwaltschaft Thurgau auf Anfrage mitteilt, befindet sie sich weiterhin in Haft. Die Eltern sowie das Management der 20-Jährigen waren für eine Medienanfrage nicht erreichbar.

Eine langjährige enge Freundin der 20-jährigen Tatverdächtigen ist schockiert: «Ich kannte beide und sie haben sich ab und zu schon gestritten, aber in einem normalen Rahmen. Wie es halt in einer Beziehung manchmal so ist», sagt die 21-Jährige, die anonym bleiben möchte. Sie hätte ihrer Freundin so was nie zugetraut. «Am Tag zuvor sahen wir uns und alles war gut. Sonst erzählte sie mir immer, wenn etwas los war», sagt die Kollegin.

«Ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmt»

Die 21-Jährige habe an jenem Tag versucht, ihre Freundin zu erreichen, aber ohne Erfolg. «Ich wusste, dass irgendetwas nicht stimmt, weil ich sie ansonsten immer erreichen kann und ich zwei Stunden vorher mit ihr Kontakt hatte», sagt die 21-Jährige.

Die Influencerin und ihr Freund seien schon über ein Jahr lang ein Paar, wohnten zusammen und planten eine einmonatige Reise nach New York. «Ihn kannte ich weniger gut», so die langjährige Freundin der Influencerin. Erwartet habe sie das aber von beiden nicht. «Sie achtete auf sein Wohlergehen und kochte für ihn, wenn er von der Arbeit nach Hause kam, und er war auch lieb zu ihr», so die 21-Jährige weiter.

Sie finde es unfair, wie Menschen auf Social Media auf die Tat reagierten. «Ich weiss auch nicht, was genau die Hintergründe waren, aber man sollte nicht voreilig sein», sagt sie. Die Situation, kombiniert mit den teils erniedrigenden Kommentaren auf Tiktok und Instagram, werde für die Influencerin nicht einfach sein.

Gemeinsames Auftreten auf Onlyfans

Eine ehemalige Freundin des Opfers kann die Tat ebenfalls nicht nachvollziehen. «Er war sehr anständig und ruhig und ich kann mir nicht vorstellen, dass er ihr irgendwas angetan hat, das so etwas rechtfertigen würde», sagt sie zu 20 Minuten. Der 19-Jährige soll von der Influencerin in den Arm gestochen worden sein. Die Ex-Freundin habe sich Sorgen um ihn gemacht, als sie davon hörte. «Ich hatte Angst um sein Leben», sagt sie.

Sie vermute, dass deren gemeinsames Auftreten auf der Internetplattform Onlyfans ungesund war für die Beziehung. «Es ist einfach traurig, weil sie in ihrer Rolle für viele junge Menschen ein Vorbild ist und so was einfach überhaupt nicht geht», so die Ex-Freundin des Opfers. Sie hofft, dass sie aus ihren Taten etwas lernen wird.