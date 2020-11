Basler Musikfilm«Ich wusste, diese Musik wird uns überleben»

Auf der gesamten Reise vom Startschuss der Komposition bis zur Uraufführung in Chemnitz begleitete die Journalistin Dagmar Elke mit ihrem Team den Schaffensprozess des Basler Komponisten Olivier Truan. «Im Film ist nichts nachgespielt», schreibt Elke. Die erfolgreichen Komponierversuche, aber auch die frustrierten Momente authentisch aufzuzeichnen, sei durch zwei fix installierte Kameras bei Truan möglich geworden. Diese zeichneten ständig, auch in Abwesenheit des Teams, auf.

Uraufführung kurz vor dem Lockdown

Nur kurze Zeit bevor in der Schweiz der Lockdown ausgerufen wurde, konnte Truan mit seiner Band und einem Orchester im Februar 2020 die Suite uraufführen. Doch auch diese erfolgte nicht problemlos: Am Abend vor der ersten Aufführung wurde der Dirigent krank. Mit einem Notfallplan konnte die Spanische Suite dann trotzdem vor rund 1’800 Menschen in Chemnitz (D) aufgeführt werden.

Sieben Jahre Arbeit

«2013 hörte ich Truans Kompositionen in den Abbey Road Studios und wusste, darüber muss ich irgendwann einen Film drehen», so die Produzentin Elke gegenüber 20 Minuten. «Ich wusste, diese Musik wird uns überleben».

Der Film lässt den Zuschauer teilhaben am «verzweifelten Zustand, in dem endlich alles Musik wird», heisst es in der Pressemitteilung und zeigt, wie schnell sich Freude und Enttäuschung beim Komponieren abwechseln. «Sieben Jahre und unzählige Arbeitstage und -nächste stecken in dem Film. Doch jetzt ist er fertig», so Elke. Besonders eins habe ihr geholfen, wenn es mal nicht richtig gelaufen ist: «Diese Musik zu hören. Dann wusste ich genau, warum sich der ganze Aufwand lohnt.»