Thun: Stadt wirbt mit Meme-Videos 

Die Stadt Thun veröffentlicht seit einem Jahr auf ihrem offiziellen Tiktok-Kanal Inhalte im Format bekannter Meme-Videos. In einem fährt der Osterhase Skateboard durch den neuen Skatepark, in einem anderen laufen Google-Bewertungen zu Thuner Einrichtungen wie der Kunsteisbahn, dem Bahnhof und dem Schwäbisbad durchs Bild. Das letzte Video vom 3. März zeigt die tanzende Katze Maxwell hinter dem Schloss Thun und wurde auf Tiktok fast 194'000 Mal angeschaut und über 20'000 Mal gelikt.

20 Minuten hat bei der Stadt nachgefragt, was es mit den unkonventionellen Beiträgen auf sich hat. Peter Jost, Leiter Stadtmarketing und Kommunikation, sagt: «Wir experimentieren gerne mit neuen Formaten.» Thun nutze seit einigen Jahren die Kanäle auf den sozialen Medien für Information und den Austausch mit den Bürgerinnen und Bürgern, «für ein Augenzwinkern und eine gute Prise Humor hat es für uns auf Social Media aber seit je Platz.» Über ihre Tiktok- und Instagram-Kanäle erreiche die Stadt vor allem die jüngere Zielgruppe, an die sie über «konventionelle Kommunikationskanäle», so Jost, sonst nur schwer herankomme.

Sympathiepunkte von der jüngeren Zielgruppe

«Wir möchten die Stadt Thun den Jungen ins Bewusstsein bringen», sagt Jost. «In der wärmeren Jahreszeit ist Thun mit der Lage am Wasser für Junge schliesslich eine ganz tolle Adresse. Die Einheimischen wissen das natürlich längst, aber es schadet nicht, wenn Menschen von weiter weg den Reiz von Thun auch für sich entdecken.» Jost bemerkt, dass die Menschen nicht an einen solchen Auftritt einer Stadt in den sozialen Medien gewöhnt seien, «das sorgt offenbar für Sympathiepunkte.» Die Betreiber des Kanals freuen sich jedoch darüber, dass die Videos so gut ankommen.