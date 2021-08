Tom Lüthi : «Ich würde am liebsten bis 80 Töff-Rennen fahren.»

1 / 9 Einen Tag nach seinem Rücktritt schaut Tom Lüthi mit 20 Minuten auf seine Karriere zurück und sagt: « Der Erfolgshunger ist immer noch da. » freshfocus Der Berner beendet per Saisonende seine Karriere. freshfocus Nach 19 Jahren im Rennsport hat der 34-Jährige genug vom Fahren. freshfocus

Darum gehts Trotz Rücktrittsankündigung verspürt Töff-Pilot Tom Lüthi noch Erfolgshunger.

Der 34-Jährige versucht auch in den sieben verbleibenden Rennen auf Punkte zu fahren.

Ihn erwartet nach seiner Aktivkarriere viel Neues.

Lüthi kennt aber das Business und wird seine Ideen einbringen können.

Nach fast 20 Jahren Motorradrennsport zieht Tom Lüthi im November einen Schlussstrich. Mit dem GP in Valencia beendet der 34-jährige Berner seine illustre Aktiv-Karriere. Das verkündete der Töffpilot am Donnerstag. Am Freitag, mit etwas Abstand, sagt Lüthi zu seinem Entscheid: « Es ist speziell, aber wenn ich das letzte Rennen gefahren bin, wird es noch spezieller sein, dann ist es wirklich Tatsache. Jetzt habe ich noch sieben Rennen von mir. Der Fokus aufs Sportliche ist noch immer da. »

Im Gespräch mit 20 Minuten schaut Lüthi auf seine Karriere zurück, und erklärt, wie schwierig so ein Rücktritt eigentlich ist. Denn so einen Entscheid fälle man nicht einfach so, «e s hat mit dem Gefühl in sich zu tun, man muss auf sich selber hören, was man spürt. Es fliessen viele Einflüsse und Faktoren in diesen Entscheid ein. Wie sieht die Zukunft aus, welche Chancen habe ich, mit welchem Team fahre ich weiter, in welche r Klasse? Oder soll ich eine andere berufliche Richtung einschlagen? Ist noch Lust und Motivation da? Es sind extrem viele Faktoren. » Lüthi spricht deshalb von einem Prozess.

Zwar hatte der 17-fache GP-Sieger auch schon letztes Jahr Gedanken an einen Rücktritt, aber er konnte sich noch einmal motivieren. Dieses Jahr aber, da fehlen die Resultate. « Wenn man schon einige Jahre dabei ist und die Resultate nicht stimmen, kommen automatisch diese Gedanken, ob das alles noch Sinn macht. » Nun machte es also keinen Sinn mehr. Obwohl der Erfolgshunger noch immer da ist. « Ich würde am liebsten bis 80 Töffrennen auf Weltspitzeniveau fahren . Aber irgendeinmal kann man das Paket mit den Puzzleteilen nicht mehr so schnüren, dass Aussicht auf Erfolg da ist. »

Nun sind also noch sieben Rennen in der Moto2-WM zu fahren, sieben Rennen, in denen Lüthi, ganz Rennpilot alles geben wird. Zuletzt hatten seine Resultate in Spielberg eine Aufwärtstendenz gezeigt, die Plätze 16 und 9 hatten ihm Kraft gegeben. Deshalb sagt er: Den Aufwind will ich mitnehmen, die Motivation ist noch immer da. Ich werde versuchen, diese sieben Rennen zu geniessen, aber trotzdem heisst es für mich – wie immer wenn ich auf einem Renntöff sitze – angreifen und möglichst viele Punkte mitnehmen.»

Ein WM-Titel und eine schwere Verletzung

Lüthis Übertritt vom Aktivsport in seine neue Karriere – er wird Manager des 17-jährigen Töfftalents Noah Dettwiler und gleichzeitig Sportchef beim Rennstall PrüstelGP in der Moto3 – wird fliessend sein. Zwar ist vieles neu, aber Lüthis Vorteil ist, dass er das Business kennt – kein Wunder nach beinahe 20 Jahren im Fahrerlager. Er wird versuchen, seine Erfahrung einzubringen.

Ein weitreichender Gedanke ist zudem , den Schweizer Rennsport am Leben zu erhalten . Das auch , sofern möglich, durch Dettwiler . Denn « 20 Jahre vor meiner Zeit gab es auch schon ein Loch, als es keine Schweizer im GP-Sport gab. Das darf nicht wieder passieren, das liegt mir am Herzen », sagt Lüthi .

Er, der 2005 in der 125ccm-Klasse Weltmeister wurde und so seinen Durchbruch schaffte, erinnert sich noch gut an diesen Meilenstein. «Dieser gab mir die Chance, dass ich letztlich so lange weitermachen konnte.» Neben diesem WM-Titel zählt Lüthi seine gesamte Moto2-Zeit und sein Jahr in der MotoGP zu seinen Karriere-Highlights. A uch wenn das Jahr 2018 nicht erfolgreich war, ist es für Lüthi doch eine schöne Erinnerung . « Einfach nur deshalb, weil ich die Chance erhielt, auf einem MotoGP-Töff zu fahren.

Weniger schön war 2013, als er sich bei Tests den Ellbogen kaputt machte. Es war eine schwere Verletzung, eine schwierige Zeit, wie er selber sagt. « Ich wusste damals nicht, ob ich je wieder Töff fahren kann. » Es war ein harter und langer Weg zurück. Aber es brachte i hm viel, da er sich zurückkämpf en musste , körperlich wie auch mental. Sich aus diesem Tief herauszukämpfen , gab ihm Kraft. Ab November will Lüthi seine Kräfte anders bündeln, andere sollen ab dann von seinem Erfolgshunger profitieren.